У Польщі стартував прийом заявок на нові виплати для українців — Finance.ua

У Польщі стартував прийом заявок на нові виплати для українців Сьогодні 20:02 — Особисті фінанси

У Польщі стартував прийом заявок на нові виплати для українців

У Польщі відновлюється прийом заявок на участь у програмі Multi Purpose Cash Assistance (MPCA). Програма створена для фінансової підтримки українців, що зазнали наслідків війни та перебувають в Польщі, пише Yavp.pl

Як зазначають організатори, реєстрацію на допомогу відновили 22 лютого.

Multi Purpose Cash Assistance (MPCA) ініційована Перемишльським відділом Обʼєднання українців у Польщі за підтримки міжнародної гуманітарної організації Oxfam, передбачає три виплати по 850 злотих кожна через систему BLIK.

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Отримати допомогу можуть особи, що прибули до Польщі після 10 лютого 2022 року, мають PESEL UKR і відповідають хоча б одному з критеріїв.

Критерії для отримання допомоги:

вагітна або жінка, яка годує груддю;

людина з інвалідністю, що впливає на її здатність приєднатися до ринку праці;



людина з хронічними та онкологічними захворюваннями;



особа, що належить до етнічних груп (роми);

одинока мати та член сімʼї, яка має більш як троє дітей;

люди старше 55 років;

особи, які втратили майно та домівку внаслідок нинішньої російської агресії в Україні;

особи, які раніше проживали в теперішніх прифронтових областях (Луганська, Донецька, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська);

безробітні (або працюють неповний робочий день).

Довідка Finance.ua:

положення спецзакону про допомогу українцям у Польщі можуть продовжити лише до 30 червня 2024 року. Ті, хто планує залишитися у країні на довше, стали активніше подавати документи на оформлення посвідок на проживання;



у Польщі підрахували, що з 24 лютого 2022 року до 27 грудня 2023 року в усіх воєводствах організованим проживанням скористалося майже 531 тисяча біженців з України.



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