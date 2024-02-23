У Польщі стартував прийом заявок на нові виплати для українців — Finance.ua

У Польщі стартував прийом заявок на нові виплати для українців
У Польщі відновлюється прийом заявок на участь у програмі Multi Purpose Cash Assistance (MPCA). Програма створена для фінансової підтримки українців, що зазнали наслідків війни та перебувають в Польщі, пише Yavp.pl.
Як зазначають організатори, реєстрацію на допомогу відновили 22 лютого.
Multi Purpose Cash Assistance (MPCA) ініційована Перемишльським відділом Обʼєднання українців у Польщі за підтримки міжнародної гуманітарної організації Oxfam, передбачає три виплати по 850 злотих кожна через систему BLIK.
Отримати допомогу можуть особи, що прибули до Польщі після 10 лютого 2022 року, мають PESEL UKR і відповідають хоча б одному з критеріїв.
Критерії для отримання допомоги:
- вагітна або жінка, яка годує груддю;
- людина з інвалідністю, що впливає на її здатність приєднатися до ринку праці;
- людина з хронічними та онкологічними захворюваннями;
- особа, що належить до етнічних груп (роми);
- одинока мати та член сімʼї, яка має більш як троє дітей;
- люди старше 55 років;
- особи, які втратили майно та домівку внаслідок нинішньої російської агресії в Україні;
- особи, які раніше проживали в теперішніх прифронтових областях (Луганська, Донецька, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська);
- безробітні (або працюють неповний робочий день).
Довідка Finance.ua:
- положення спецзакону про допомогу українцям у Польщі можуть продовжити лише до 30 червня 2024 року. Ті, хто планує залишитися у країні на довше, стали активніше подавати документи на оформлення посвідок на проживання;
- у Польщі підрахували, що з 24 лютого 2022 року до 27 грудня 2023 року в усіх воєводствах організованим проживанням скористалося майже 531 тисяча біженців з України.
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