Більше половини українських жінок не планують повертатися з Польщі - дослідження — Finance.ua

Більше половини українських жінок не планують повертатися з Польщі - дослідження Сьогодні 15:12 — Світ

Більше половини українських жінок не планують повертатися з Польщі - дослідження

Польща знаходиться на другому місці в Європі за кількістю біженців з України. Через повномасштабне вторгнення 950 тисяч українців звернулися до країни за тимчасовим захистом. Більшість — жінки з дітьми. Майже половина українок заявила, що планує залишитися у Польщі.

Про це повідомляє видання In Poland.

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Міждисциплінарна лабораторія дослідження війни в Україні при Університеті Комісії народної освіти в Кракові дослідила, як біженці інтегруються в польське суспільство.

За даними дослідження, 45% українських жінок знають польську мову, а 20% може її розуміти. 81% опитаних вивчили польську мову, а 57% активно вивчають.

73% українок живуть у Польщі більше року, 52% з них раніше ніколи не відвідували країну. 75% респондентів живуть у великих містах Польщі з населенням понад 500 000 жителів, 66% з них винаймають квартиру або кімнату в оренду.

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62% українських жінок до цього часу проживають у тому місті, куди приїхали вперше. Більше, ніж половина жінок не приїжджали в Україну від початку перебування в Польщі.

Скільки українок повернеться на Батьківщину

42% українських жінок, які взяли участь в опитуванні, планують повернутися в Україну, а 47% — залишитися в Польщі назавжди або на деякий час.

Серед факторів, які спонукають їх повернутися на Батьківщину:

закінчення війни (67%);

припинення бойових дій і бомбардувань (43%);

добре оплачувана роботу в Україні (38%);

усунення корупції (31%).

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Нагадаємо, міжнародний комітет порятунку (International Rescue Committee) дослідив ситуацію та проблеми українських біженців у Польщі. Значна кількість громадян заявили про проблеми з дискримінацією на роботі.

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