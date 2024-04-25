Скільки заробляють та як витрачають українці в Польщі (інфографіка) — Finance.ua

Скільки заробляють та як витрачають українці в Польщі (інфографіка) Сьогодні 21:00 — Особисті фінанси

Скільки заробляють та як витрачають українці в Польщі (інфографіка)

За результами дослідження компанії Personnel Service , українці розповіли, що мають заробітну плату у межах мінімальної.

Деякі заробляють близько 4−5 тисяч злотих (38,64 тис. до 48,3 тис. гривень). Таких біженців біля 30 відсотків.

Робота

Якщо минулого року ¾ працювали на посадах нижчого рівня, у 2024 році — 37%.

Завдання середнього рівня виконують 57%,

Високі посади — тільки 6%.

«Зрозуміло, однак, що українців спокушає перспектива заробітку, наприклад, у Німеччині чи Нідерландах, де базова зарплата становить навіть 1 500 євро (63 300 гривень) на місяць. Щоправда, за житло чи харчування доводиться платити більше, але це все одно набагато більша сума, ніж у нас. А з огляду на те, що багато країн відкрилися для українців після війни, ця спокуса ще сильніша», — йдеться у дослідженні.

Нагадаємо, 12 березня 2022 року Сейм Республіки Польща ухвалив Закон про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни, який скорочено називають «спецзаконом про допомогу» або «спецзаконом».

Наразі термін, протягом якого перебування громадян України на території Республіки Польща вважається законним, закінчується 30 червня 2024 року.

Довідка Finance.ua:

Кожен громадянин України, який перетнув польський кордон після 24 лютого 2022 року, може отримати одноразову грошову допомогу в розмірі 300 злотих на особу. Ці кошти можна витратити на оплату житла або купівлю одягу чи взуття, харчів та засобів гігієни (використання не контролюється).

Ці кошти можна витратити на оплату житла або купівлю одягу чи взуття, харчів та засобів гігієни (використання не контролюється). Програма «Родина 800+», або, як її коротко називають, «800+», — це допомога для батьків, тимчасових опікунів та осіб, які здійснюють альтернативну опіку над дитиною (до 1 січня 2024 року ця допомога називалась «500+» і становила 500 злотих).



або, як її коротко називають, «800+», — це допомога для батьків, тимчасових опікунів та осіб, які здійснюють альтернативну опіку над дитиною (до 1 січня 2024 року ця допомога називалась «500+» і становила 500 злотих). Ще"дитяча" допомога, яку отримують громадяни Польщі та на яку також можуть претендувати українці - виплата у розмірі 300 злотих, яку раз на рік отримують батьки (опікуни) учнів до 20 років (у випадку дитини-інваліда — до 24 років) для придбання шкільного приладдя та підготовки до нового навчального року (звітувати про використання коштів не вимагається).



злотих, яку раз на рік отримують батьки (опікуни) учнів до 20 років (у випадку дитини-інваліда — до 24 років) для придбання шкільного приладдя та підготовки до нового навчального року (звітувати про використання коштів не вимагається). Польща суттєво скорочує грошові допомоги українським біженцям з 1 липня 2024 року: скасовується допомога 300 злотих при прибутті, безкоштовне проживання та харчування протягом 120 днів (окрім проживання в осередках масового розміщення). Допомоги на дітей 800+ і 300+ виплачуватимуться тільки за умови відвідування дітьми шкільного віку шкіл на території Польщі.



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