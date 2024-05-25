Цены на аренду квартир в Киеве сравнялись с довоенными — исследование ЛУН (инфографика) — Finance.ua
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Цены на аренду квартир в Киеве сравнялись с довоенными — исследование ЛУН (инфографика)

Недвижимость
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Цены на аренду квартир в Киеве сравнялись с довоенными — исследование ЛУН (инфографика)
Цены на аренду квартир в Киеве сравнялись с довоенными — исследование ЛУН (инфографика)
Стоимость аренды квартир в столице начала расти. Как отмечают эксперты, цены уже сравнялись с теми, что были зафиксированы на начало войны. Тенденция к подорожанию продолжает набирать обороты.
О состоянии рынка недвижимости в Киеве подробнее рассказали на официальном сайте ЛУН.
Средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры в столице составляет 14 тысяч гривен.
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Цена на квартиру в столице зависит от района, наличия ремонта, этажа, экологической обстановки, инфраструктуры, состояния дома и уровня комфорта.

Однокомнатные квартиры

Дороже всего арендовать 1-комнатную квартиру, которая расположена в Печерском (28 700 гривен), Шевченковском (20 тыс. гривен) и Голосеевском (16 тыс. гривен) районах Киева.
Цены на аренду квартир в Киеве сравнялись с довоенными — исследование ЛУН (инфографика)
Самые доступные для аренды однокомнатные квартиры можно найти в следующих районах:
  • Днепровском — 12 тыс. гривен;
  • Святошинском — 10 тыс. гривен;
  • Деснянском — 7 500 гривен.

Двухкомнатные квартиры

Стоимость аренды 2-комнатной квартиры в Киеве составляет в среднем 18 тысяч гривен в месяц.
Цены на аренду квартир в Киеве сравнялись с довоенными — исследование ЛУН (инфографика)
Дороже всего арендовать 2-комнатную квартиру, которая расположена в Печерском (39 тыс. гривен), Шевченковском (29 700 гривен) и Голосеевском (25 тыс. гривен) районах Киева.
Цены на аренду квартир в Киеве сравнялись с довоенными — исследование ЛУН (инфографика)
Самые доступные двухкомнатные квартиры можно найти в:
  • Святошинском — 13 тыс. гривен;
  • Днепровском — 12 500 гривен;
  • Деснянском — 10 тыс. гривен.

Трехкомнатные квартиры

Стоимость аренды 3-комнатной квартиры в Киеве стартует от 17 тыс. гривен в месяц.
Дороже всего арендовать 3-комнатную квартиру, которая расположена в Печерском (61 300 гривен), Шевченковском (46 тыс. гривен) и Голосеевском (34 500 гривен) районах Киева.
Цены на аренду квартир в Киеве сравнялись с довоенными — исследование ЛУН (инфографика)
Самые доступные для аренды трехкомнатные квартиры в этих районах столицы:
  • Дарницком — 20 тыс. гривен;
  • Святошинском 17 тыс. грн.
Напомним, более 30% опрошенных украинцев пока не планируют покупать квартиру. В то же время недвижимость в Киеве стоит 17 лет аренды.
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По материалам:
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