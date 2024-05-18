Как украинским беженцам в Польше получить финансовую помощь для аренды жилья — Finance.ua

Как украинским беженцам в Польше получить финансовую помощь для аренды жилья Сегодня 16:05 — Мир

Как украинским беженцам в Польше получить финансовую помощь для аренды жилья

В Польше действует программа для украинских беженцев «Шаг Домой». Граждане Украины могут подать заявку на участие в программе, упрощающей процесс аренды жилья. Однако для этого нужно отвечать определенным критериям.

Об этом говорится на сайте «Польского консультанта».

О программе «Шаг Домой»

Фонд Habitat for Humanity Poland предлагает украинским беженцам воспользоваться программой «Шаг Домой» (Krok do Domu).

Это целый набор мер по поддержке лиц, которые спасаются от войны, но испытывают трудности с арендой жилья в Польше.

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В рамках программы предлагаются разные услуги, направленные на повышение доступности и облегчение аренды жилья.

Задачей участников программы является стремление к подписанию договора аренды, в частности, просмотр предложений, коммуникация с арендодателями и Habitat Poland, выбор жилья и т. д.

Как принять участие в программе

Указывается, чтобы принять участие в программе «Шаг Домой», необходимо соответствовать следующим критериям:

документально подтвердить пересечение границы после 24 февраля 2022;

законно находиться на территории Польши на момент подачи заявки;

готовность арендовать жилье не менее чем на 12 месяцев;

иметь доход домохозяйства не выше 3000 — 4500 злотых (в зависимости от воеводства);

принадлежать к группе, которая особенно подвергается риску потери жилья.

При этом, соглашаясь на участие в программе «Шаг Домой», следует понимать, что:

программа действует по всей территории Польши;

коммуникация с участником проходит дистанционно: посредством email и/или телефона;

поддержка Habitat Poland предоставляется бесплатно, но участники должны будут возместить часть расходов, связанных с арендой жилья, например, арендную плату (т.е. Фонд не платит за жилье полностью, а софинансирует его на установленную при рассмотрении сумму).

К тому же поддержка предоставляется при подаче необходимых документов в процессе верификации. В случае несоответствия требованиям Фонд имеет право отказать заявителю.

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Напомним, Польша готова помочь Украине в репатриации мужчин призывного возраста, подлежащих мобилизации, но если это произойдет, то это повлияет на экономику Польши.

Справка Finance.ua:

согласно данным польского правительства, почти 60% стартапов, которые хотят уехать из Украины, планируют релоцироваться в Польшу;

по итогам 2023 года украинцы открыли в Польше 30 325 новых компаний. Каждым десятым новым индивидуальным предпринимателем в соседней стране был гражданин Украины;



украинцы занимают первое место среди иностранных покупателей квартир в Польше. Больше всего украинцы покупают в Польше квартиры, гаражи и коммерческие помещения;

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