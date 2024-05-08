60% українських стартапів, що хочуть релокуватися, обирають Польщу — міністр цифровізації Польщі — Finance.ua
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60% українських стартапів, що хочуть релокуватися, обирають Польщу — міністр цифровізації Польщі

Особисті фінанси
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60% українських стартапів, що хочуть релокуватися, обирають Польщу — міністр цифровізації Польщі
60% українських стартапів, що хочуть релокуватися, обирають Польщу — міністр цифровізації Польщі
Згідно з даними польського уряду майже 60% стартапів, які хочуть виїхати з України, планують релокуватися до Польщі.
Про це в інтервʼю ЕП розповів віцепрем'єр-міністр — міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський.
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Так, за дослідженням польського уряду, близько 50% стартапів, які залишили Україну і релокувалися в Польщу, хочуть повернутися. Крім того, майже 60% стартапів, які хочуть виїхати з України, планують релокуватися саме до Польщі.
Багато українських розробників знаходять роботу в польських стартапах, що сприяє розвитку останніх. Це позитивно впливає на економіку сусідньої держави. Співпраця фахівців створює синергію, яка робить ІТ-сектор Польщі сильнішим.
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Разом з тим, українці, які хочуть почати власну справу, мають такі ж можливості, як і поляки. Вони можуть подаватися на будь-яке фінансування, як і місцеві фахівці.
У Польщі є багато стартапів, заснованих чи релокованих українцями, які створюють екосистему, яка дає поштовх економіці. Уряд не заважає цьому процесу, адже такі проєкти розвивають місцевий ринок і створюють робочі місця.
За матеріалами:
Економічна Правда
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