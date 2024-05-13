Чому економіка Польщі може постраждати від примусового повернення чоловіків в Україну — Forbes Сьогодні 21:00

Чому економіка Польщі може постраждати від примусового повернення чоловіків в Україну — Forbes

Польща готова допомогти Україні у репатріації чоловіків призовного віку, які підлягають мобілізації, але якщо це станеться, то це матиме вплив на економіку Польщі.

Про це повідомляє видання Forbes.

Так, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава готова допомогти українській владі повернути чоловіків, додавши, що «все можливо» щодо механізмів, які може використати Польща.

За даними Forbes, це рішення може мати значний вплив на польську економіку, адже з понад мільйона українців, які приїхали до Польщі з початку повномасштабного вторгнення 371 000 — це чоловіки призовного віку, які за законом можуть підлягати мобілізації.

Скільки принесли біженці Польщі

Звіт компанії Deloitte показав, що українські біженці внесли 0,7−1,1% до ВВП Польщі у 2023 році, а в довгостроковій перспективі, за оцінками, цей ефект зросте до 0,9−1,35%.

Завдяки збільшенню фонду оплати праці, зростанню приватного споживання та притоку іноземного капіталу доходи державного бюджету Польщі зросли на 10,1−13,7 млрд злотих ($2,525−3,425 млрд) у 2022 році та 14,7−19,9 млрд злотих ($3,675−4,975 млрд) у 2023 році, що значно компенсувало державні витрати на біженців у розмірі 15 млрд злотих ($3,75 млрд) у 2022 році та 5 млрд злотих ($1,25 млрд) у 2023 році, йдеться у доповіді.

Де працюють

Більшість українців у Польщі працюють у таких секторах, як промислове виробництво, транспортні послуги та будівництво, причому майже половина з них виконує роботу, яка не відповідає їхній кваліфікації.

Також, минулого року майже 10% нових приватних підприємств у Польщі були засновані українцями, найбільше у сфері будівництва, інформаційно-комунікаційних та інших послуг.

Більшість українців, які прибули до Польщі після лютого 2022 року, отримали тимчасовий захист, що дозволяє їм працювати та користуватися державними послугами навіть без дійсних документів, що посвідчують особу. Однак термін дії цього положення закінчується 30 червня, і не відомо, чи буде він продовжений, пише видання.

Спеціаліст з легалізації працевлаштування в агентстві Contrain Group Андрій Арканюк зазначає, що Київ і Варшава підписали угоду про спрощення виконання судових рішень в обох країнах, а це означає, що рішення про ухилення від мобілізації в Україні можуть бути успішно виконані в Польщі.

«Якщо це станеться у великих масштабах, то може відбутися масовий виїзд громадян України призовного віку з Польщі», — каже він.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.