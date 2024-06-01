Покупка квартиры в Киеве: сколько стоит жилье в новостройке (инфографика) — Finance.ua

Покупка квартиры в Киеве: сколько стоит жилье в новостройке (инфографика) Сегодня 19:07 — Недвижимость

Покупка квартиры в Киеве: сколько стоит жилье в новостройке (инфографика), www.freepik.com

В Киеве за последний месяц подорожали квартиры в новостройках. Цена увеличилась на 12 650 грн — со средних 46 050 до 58 700 грн. То есть подорожание составило 27,47%.

Об этом сообщает M2bomber.

За полгода цены выросли еще больше — на 16 400 грн, или 38,77%.

Сколько стоит «квадрат»

По данным аналитиков, «квадраты» в новостройках по районам Киева стоят от средних 38 тыс. до 105 200 грн.

Больше всего придется заплатить в Печерском районе, где квадратный метр стоит 105 200 грн.

Источник: M2bomber

Самые низкие цены зафиксированы в Соломенском районе — в среднем 38 тыс. грн.

Цены на квадратный метр по районам:

Дарницкий район — 40 225 грн;

Деснянский — 40 525 грн;

Днепровский — 44 500 грн;

Святошинский — 44 525 грн;

Оболонский — 44 850 грн;

Голосеевский — 50 125 грн;



Подольский — 58 450 грн;



Шевченковский — 63 900 грн.



В целом, чаще всего «квадраты» в новых квартирах Киева продают в среднем по 20 800 грн. Объявлений с такой ценой зафиксировано на 8% больше, чем с другими.

Также часто можно увидеть цену 23 400 грн — 7,3%. А кроме того:

26 тыс. грн — 5,7%;

18 200 грн — 4,5%;

15 600 грн — 4,3%.

В самом дешевом сегменте можно увидеть цену 7800 грн/квадрат. Таких объявлений 0,3%.

стоимость квадратного метра подорожала почти на 5 тыс. грн — со средних 52 771 до 57 730 грн. Напомним, за последние полгода на вторичном рынке Киева— со средних 52 771 до 57 730 грн.

Справка Finance.ua:

с начала войны в Ужгороде, Черновцах и Львове существенно выросли и спрос, и новое предложение на квартиры. Особенно это заметно относительно Ужгорода и Черновцов, где рынок раньше был значительно меньших объемов;

в Житомире ценники на жилье уже практически сопоставимы со столичными. Возрастает стоимость жилья в Полтавской и Кировоградской областях;



по данным Госстата, в первом квартале 2024 года цены на жилую недвижимость в Украине по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выросли в среднем на 16,0%. Больше всего подорожали квартиры на первичном рынке.



Обозреватель По материалам:

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