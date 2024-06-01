Покупка квартиры в Киеве: сколько стоит жилье в новостройке (инфографика) — Finance.ua

Покупка квартиры в Киеве: сколько стоит жилье в новостройке (инфографика)
В Киеве за последний месяц подорожали квартиры в новостройках. Цена увеличилась на 12 650 грн — со средних 46 050 до 58 700 грн. То есть подорожание составило 27,47%.
Об этом сообщает M2bomber.
За полгода цены выросли еще больше — на 16 400 грн, или 38,77%.
Сколько стоит «квадрат»
По данным аналитиков, «квадраты» в новостройках по районам Киева стоят от средних 38 тыс. до 105 200 грн.
Больше всего придется заплатить в Печерском районе, где квадратный метр стоит 105 200 грн.
Самые низкие цены зафиксированы в Соломенском районе — в среднем 38 тыс. грн.
Цены на квадратный метр по районам:
- Дарницкий район — 40 225 грн;
- Деснянский — 40 525 грн;
- Днепровский — 44 500 грн;
- Святошинский — 44 525 грн;
- Оболонский — 44 850 грн;
- Голосеевский — 50 125 грн;
- Подольский — 58 450 грн;
- Шевченковский — 63 900 грн.
В целом, чаще всего «квадраты» в новых квартирах Киева продают в среднем по 20 800 грн. Объявлений с такой ценой зафиксировано на 8% больше, чем с другими.
Также часто можно увидеть цену 23 400 грн — 7,3%. А кроме того:
- 26 тыс. грн — 5,7%;
- 18 200 грн — 4,5%;
- 15 600 грн — 4,3%.
В самом дешевом сегменте можно увидеть цену 7800 грн/квадрат. Таких объявлений 0,3%.
Напомним, за последние полгода на вторичном рынке Киева стоимость квадратного метра подорожала почти на 5 тыс. грн — со средних 52 771 до 57 730 грн.
Справка Finance.ua:
- с начала войны в Ужгороде, Черновцах и Львове существенно выросли и спрос, и новое предложение на квартиры. Особенно это заметно относительно Ужгорода и Черновцов, где рынок раньше был значительно меньших объемов;
- в Житомире ценники на жилье уже практически сопоставимы со столичными. Возрастает стоимость жилья в Полтавской и Кировоградской областях;
- по данным Госстата, в первом квартале 2024 года цены на жилую недвижимость в Украине по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выросли в среднем на 16,0%. Больше всего подорожали квартиры на первичном рынке.
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