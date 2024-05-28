Ціни на житло в Житомирі та Полтаві зросли до столичних — Finance.ua

Ціни на житло в Житомирі та Полтаві зросли до столичних Сьогодні 09:12 — Нерухомість

Ціни на житло в Житомирі та Полтаві зросли до столичних, freepik.com

На українському ринку нерухомості нові лідери та аутсайдери. Через зміщення попиту в порівняно безпечні регіони житло у західних областях продовжує дорожчати, а на сході та півдні країни — ціни падають.

Але є ще «золота середина» — регіони, до яких зараз переїжджають багато українців. Наприклад, у Житомирі цінники на житло вже практично можна порівняти зі столичними. Зростає вартість житла у Полтавській та Кіровоградській областях.

Що відбувається з цінами на нерухомість у різних регіонах країни, і де купити квартиру, на якій можна добре заробити, розбирався «Мінфін».

Як змінилися ціни на первинному ринку

За даними квітневого дослідження DOM. RIA, активність ринку нерухомості продовжує зміщуватися на захід країни — і на первинному, і на вторинному ринку.

Наприклад, загалом у країні минулого місяця працювало 76% відділів продажу новобудов на первинному ринку, тоді як у Закарпатській області — 97%, Львівській — 94%, а у Харківській — лише 32%.

Активізується первинка також в областях, які раніше не відрізнялися великими обсягами житла, що будується, і ринку нерухомості загалом. Скажімо, у Полтавській області у квітні працювало 92% відділів продажу забудовників, у Черкаській — 87%, Житомирській — 82%. Для порівняння: у Києві цей показник становив 75%.

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Те ж саме відбувається з цінами. У квітні цінник на новобудови впав на 4% на Сумщині (до 25 438 гривень за квадрат), на 2% — на Харківщині (до 29 968 гривень). Натомість у Полтавській області — плюс 7% до цінника всього за місяць, де квадрат тепер коштує в середньому 31 350 гривень.

У Кіровоградській області зростання цін на первинці склало 3% (35 595 гривень). Такий самий показник у Івано-Франківській (32 491 гривня), Закарпатській (до 44 610 гривень) областях. На Житомирщині ціни на житло в новобудовах зросли на 2% (до 28 876 гривень за квадрат). Для порівняння: у Київській області житло на первинці у квітні подорожчало на 1,3% (до 31 835 гривень за квадрат).

При цьому збільшується різниця у цінниках на житло між «безпечними» та «гучними» регіонами.

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Скажімо, на Одещині квадратний метр у новобудовах коштує близько 35 тис. гривень, тоді як у Закарпатській — понад 44,6 тис., на Львівщині — 42,5 тис. Одесу, нерухомість у якій до війни традиційно була дорогою, вже наздоганяє Полтава. Там квартири у новобудовах продають майже за 31,5 тис. гривень за квадрат. А на Київщині цінник зупинився на рівні 31,8 тис. Тобто фактично за ті ж самі гроші можна купити квартиру у столичному регіоні чи у Полтавській області.

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