У Києві зросли ціни на квартири: скільки коштує «квадрат» — Finance.ua

У Києві зросли ціни на квартири: скільки коштує «квадрат» Сьогодні 19:04 — Нерухомість

У Києві зросли ціни на квартири: скільки коштує «квадрат», www.freepik.com

За останні пів року на вторинному ринку Києва вартість квадратного метра здорожчала майже на 5 тис. грн — із середніх 52 771 до 57 730 грн.

Про це повідомляє M2bomber.

За його даними, по районам столиці вартість «квадратів» коливається від середніх 42 654 до 85 791 грн. Тобто різниця складає 43 173 грн — цілий квадратний метр у найдешевшому районі.

Найнижчі зафіксовані у Деснянському районі - 42 654 грн. А також:

Святошинському — 52 868 грн;

Дарницькому — 53 264 грн;

Подільському — 55 236 грн;

Оболонському — 56 364 грн;

Солом’янському — 57 184 грн.;

Дніпровському — 57 715 грн;

Голосіївському — 59 214 грн.

Найдорожче, за даними аналітиків, купувати квартиру в Печерському районі - в середньому 85 791 грн за «квадрат». А крім того, у Шевченківському — 73 858 грн.

Ціна «квадрату» в 1-кімнатних квартирах

Для 1-кімнатних квартир власники нерухомості найчастіше виставляють вартість «квадрату» в 54 тис. грн. За такою ціною формується 8,4% оголошень про продаж.

У найдешевшому сегменті найскладніше знайти оголошення про продаж квартир, ціни яких формуються на основі вартості «квадрату» в 15 тис. грн. Таких оголошень 0,1%.

Нагадаємо, від початку війни в Ужгороді, Чернівцях та Львові суттєво зросли і попит, і нова пропозиція на квартири. Особливо це помітно щодо Ужгорода та Чернівців, де ринок раніше був значно менший за обсягами. Хоча зараз українці вже не їдуть туди так масово й активно, вартість квадратних метрів в цій частині країни не має тенденції до зниження.

За даними Держстату, у першому кварталі 2024 року ціни на житлову нерухомість в Україні, порівняно з аналогічним періодом 2023 року, зросли в середньому на 16,0%. Найбільше подорожчали квартири на первинному ринку.

Обозреватель За матеріалами:

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