Ціни на житло в Україні за рік зростають: які квартири дорожчають швидше — Finance.ua
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Ціни на житло в Україні за рік зростають: які квартири дорожчають швидше

Нерухомість
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Ціни на житло в Україні за рік зростають: які квартири дорожчають швидше
Ціни на житло в Україні за рік зростають: які квартири дорожчають швидше
У першому кварталі 2024 року ціни на житлову нерухомість в Україні, порівняно з аналогічним періодом 2023 року, зросли в середньому на 16,0%. Найбільше подорожчали квартири на первинному ринку.
Про це свідчить Державну службу статистики.
Таким чином, зростання цін на житло було п’ять разів вищим, ніж офіційний рівень річної інфляції (3,2%).

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За даними статистичного відомства, ціни на квартири на первинному ринку за рік зросли на 17,6%, на вторинному — на 15,3%.
  • Однокімнатні квартири подорожчали на первинному ринку на 17,8%, на вторинному — на 15,9%.
  • Двокімнатні квартири на первинці - +17,5%, на вторинці - +15,2%.
  • Трикімнатні квартири на первинці - +17,9% %, на вторинці - +15,5%.
Ціни на житло в Україні за рік зростають: які квартири дорожчають швидше

Довідка Finance.ua:

  • За даними Держстату, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири з початку 2024 року по Україні зросла на 4,2% до 6880 грн. У квітні на перше місце за вартістю оренди вийшла Львівська область (11 914 грн), обійшовши Закарпатську (11 772 грн), яка очолювала рейтинг з початку 2023 року.
  • Середня вартість оренди 1-кімнатної квартири у столиці становить 14 тисяч гривень. Загалом ціна оренди в столиці залежить від її розташування, поверху, інфраструктури, стану самого будинку та рівня комфорту.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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