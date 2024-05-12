Орендувати квартиру у столиці: скільки це коштує та де найдешевше — дослідження ЛУН (інфографіка) Сьогодні 09:07 — Нерухомість

Орендувати квартиру у столиці: скільки це коштує та де найдешевше — дослідження ЛУН (інфографіка)

Середня вартість оренди 1-кімнатної квартири у столиці становить 14 тисяч гривень. Загалом ціна оренди в столиці залежить від її розташування, поверху, інфраструктури, стану самого будинку та рівня комфорту.



Про це йдеться в інфографіках ЛУН.

Найдорожче орендувати 1-кімнатну квартиру у таких районах:

Печерському — 28 700 гривень;

Шевченківському — 20 тис. гривень;



Голосіївському — 16 тис. гривень.

Найдоступніші для оренди однокімнатні квартири — в Дніпровському (12 тис. гривень), Святошинському (10 тис. гривень) та Деснянському (7 500 гривень) районах столиці.

Вартість оренди 2-кімнатної квартири

Ціна оренди 2-кімнатної квартири у Києві становить у середньому 18 тис. гривень на місяць.

Найдорожче орендувати 2-кімнатну квартиру, яка розташована у Печерському (39 тис. гривень), Шевченківському (29 700 гривень) та Голосіївському (25 тис. гривень) районах Києва.

Найдешевша оренда:

у Святошинському — 13 тис. гривень;

Дніпровському — 12 500 гривень;

Деснянському — 10 тис. гривень.

Вартість оренди 3-кімнатної квартири

Вартість оренди 3-кімнатної квартири у Києві стартує від 20 тис. гривень на місяць.

Найдорожча оренда — у Печерському (61 300 гривень), Шевченківському (46 000 гривень) та Голосіївському (34 500 гривень) районах Києва.

Найдешевше можна знайти в Дарницькому (20 тис. гривень) та Святошинському (17 тис. гривень) районах столиці.

Нагадаємо, понад 30% опитаних українців поки що не планують купувати квартиру. Водночас нерухомість у Києві вартує 17 рокам оренди.

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