Орендувати квартиру у столиці: скільки це коштує та де найдешевше — дослідження ЛУН (інфографіка)
Середня вартість оренди 1-кімнатної квартири у столиці становить 14 тисяч гривень. Загалом ціна оренди в столиці залежить від її розташування, поверху, інфраструктури, стану самого будинку та рівня комфорту.
Про це йдеться в інфографіках ЛУН.
Найдорожче орендувати 1-кімнатну квартиру у таких районах:
- Печерському — 28 700 гривень;
- Шевченківському — 20 тис. гривень;
- Голосіївському — 16 тис. гривень.
Найдоступніші для оренди однокімнатні квартири — в Дніпровському (12 тис. гривень), Святошинському (10 тис. гривень) та Деснянському (7 500 гривень) районах столиці.
Вартість оренди 2-кімнатної квартири
Ціна оренди 2-кімнатної квартири у Києві становить у середньому 18 тис. гривень на місяць.
Найдорожче орендувати 2-кімнатну квартиру, яка розташована у Печерському (39 тис. гривень), Шевченківському (29 700 гривень) та Голосіївському (25 тис. гривень) районах Києва.
Найдешевша оренда:
- у Святошинському — 13 тис. гривень;
- Дніпровському — 12 500 гривень;
- Деснянському — 10 тис. гривень.
Вартість оренди 3-кімнатної квартири
Вартість оренди 3-кімнатної квартири у Києві стартує від 20 тис. гривень на місяць.
Найдорожча оренда — у Печерському (61 300 гривень), Шевченківському (46 000 гривень) та Голосіївському (34 500 гривень) районах Києва.
Найдешевше можна знайти в Дарницькому (20 тис. гривень) та Святошинському (17 тис. гривень) районах столиці.
Нагадаємо, понад 30% опитаних українців поки що не планують купувати квартиру. Водночас нерухомість у Києві вартує 17 рокам оренди.
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