У Філадельфії збудували готель завширшки 8 метрів (фото) — Finance.ua
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У Філадельфії збудували готель завширшки 8 метрів (фото)

Нерухомість
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У Філадельфії збудували готель завширшки 8 метрів (фото)
У Філадельфії збудували готель завширшки 8 метрів (фото)
Багаторівневий житловий будинок розташований у філадельфійському районі Фіштаун, який приваблює творчих людей і міських професіоналів.
Про це пише dezeen.com.
У Філадельфії збудували готель завширшки 8 метрів (фото)
Місцева фірма ISA, або Interface Studio Architects, спроектувала Signal House відповідно до його контексту, описаного як «буйне поєднання високої залізничної інфраструктури, промислових будівель, нічних барів і ресторанів, а також жвавих магістральних вулиць».

Розміри будівлі

Будівля площею 3500 квадратних футів (325 квадратних метрів), побудована для розміщення одиноких осіб, пар або сімей, займає ділянку, на якій зазвичай розташовується односімейний будинок. Місце має глибину 32 фути (9,8 метра) і трохи менше 26 футів завширшки (вісім метрів).
Проект будівлі покликаний «одночасно привернути увагу перехожих і забезпечити приватність мешканцям», повідомила команда.
Зовнішні стіни покриті чорним гофрованим металом і фіброцементом.
У Філадельфії збудували готель завширшки 8 метрів (фото)
У будівлі можна знайти три квартири для оренди та спільну сходову клітку. Внутрішні поверхні мають розкішну підлогу з вінілової плитки (LVT) і пофарбовані в білий колір стіни.
Кожна квартира має два рівні, з'єднані між собою внутрішніми сходами, з різноманітним плануванням, яке випливає з «геометрії плану у формі головоломки».
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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