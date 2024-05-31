Сколько нового жилья ввели в эксплуатацию с начала года — Finance.ua

Сколько нового жилья ввели в эксплуатацию с начала года
Ввод в эксплуатацию жилья в Украине по итогам января-марта 2024 года увеличился на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года — до 2 млн 178,6 тыс. кв. м.
Об этом сообщила Государственная служба статистики.
Города/села
В городах в первом квартале введено в эксплуатацию 1 млн 166,2 тыс. кв. м жилья, что на 20,5% выше показателя первого квартала прошлого года.
В сельской местности введено на 8,9% жилья, чем в январе-марте 2023 года — 1 млн 12,3 тыс. кв. м.
В первом квартале в эксплуатацию введено 25,4 тыс. квартир, что на 2,3% больше, чем в первом квартале 2023 года. При этом 17,3 тыс. квартир введено в многоквартирных домах. В городах введено 16,1 тыс. квартир, в селах — 9,2 тыс.
Где введено в эксплуатацию больше всего жилья
По итогам января-марта больше всего жилья введено:
- Киевская область — 453,2 тыс. кв. м или 4,9 тыс. квартир (20,8% от общего объема);
- Киев — 236,9 тыс. кв. м или 3,4 тыс. квартир (10,9%);
- Львовская область — 212,1 тыс. кв. м или 2,2 тыс. квартир (9,7%);
- Ивано-Франковская — 157,9 тыс. кв. м или 1,8 тыс. квартир (7,3%)
- Волынская — 153,2 тыс. кв. м или 2 тыс. квартир (7%).
Где больше всего выросли объемы ввода жилья
Наибольший рост объемов ввода жилья в январе-марте зафиксирован:
- в Донецкой области +400% (4300 квадратных метров);
- в Запорожской области +335% (11 600 квадратных метров).
Справка Finance.ua:
- стоимость аренды квартир в столице начала расти. Как отмечают эксперты, цены уже сравнялись с зафиксированными до начала войны. Тенденция к удорожанию продолжает набирать обороты;
- по данным Госстата, в первом квартале 2024 года цены на жилую недвижимость в Украине по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выросли в среднем на 16,0%. Больше всего подорожали квартиры на первичном рынке;
- на вторичном рынке поднялись цены на квартиры. За последние полгода цена квадратного метра выросла более чем на 5 тыс. — со средних 52 549 до 57 630 грн. За год же цены выросли еще больше — почти на 7 тыс. грн.
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