Сколько нового жилья ввели в эксплуатацию с начала года — Finance.ua

Сколько нового жилья ввели в эксплуатацию с начала года Сегодня 14:02 — Недвижимость

Сколько нового жилья ввели в эксплуатацию с начала года

Ввод в эксплуатацию жилья в Украине по итогам января-марта 2024 года увеличился на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года — до 2 млн 178,6 тыс. кв. м.

Города/села

В городах в первом квартале введено в эксплуатацию 1 млн 166,2 тыс. кв. м жилья, что на 20,5% выше показателя первого квартала прошлого года.

В сельской местности введено на 8,9% жилья, чем в январе-марте 2023 года — 1 млн 12,3 тыс. кв. м.

В первом квартале в эксплуатацию введено 25,4 тыс. квартир, что на 2,3% больше, чем в первом квартале 2023 года. При этом 17,3 тыс. квартир введено в многоквартирных домах. В городах введено 16,1 тыс. квартир, в селах — 9,2 тыс.

Где введено в эксплуатацию больше всего жилья

По итогам января-марта больше всего жилья введено:

Киевская область — 453,2 тыс. кв. м или 4,9 тыс. квартир (20,8% от общего объема);

Киев — 236,9 тыс. кв. м или 3,4 тыс. квартир (10,9%);



Львовская область — 212,1 тыс. кв. м или 2,2 тыс. квартир (9,7%);

Ивано-Франковская — 157,9 тыс. кв. м или 1,8 тыс. квартир (7,3%)

Волынская — 153,2 тыс. кв. м или 2 тыс. квартир (7%).

Где больше всего выросли объемы ввода жилья

Наибольший рост объемов ввода жилья в январе-марте зафиксирован:

в Донецкой области +400% (4300 квадратных метров);

в Запорожской области +335% (11 600 квадратных метров).

Справка Finance.ua:

стоимость аренды квартир в столице начала расти. Как отмечают эксперты, цены уже сравнялись с зафиксированными до начала войны. Тенденция к удорожанию продолжает набирать обороты;

по данным Госстата, в первом квартале 2024 года цены на жилую недвижимость в Украине по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выросли в среднем на 16,0%. Больше всего подорожали квартиры на первичном рынке;

на вторичном рынке поднялись цены на квартиры. За последние полгода цена квадратного метра выросла более чем на 5 тыс. — со средних 52 549 до 57 630 грн. За год же цены выросли еще больше — почти на 7 тыс. грн.

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