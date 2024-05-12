Купівля житла: скільки доведеться заплатити за «квадрат» у київській 1-кімнатній квартирі (інфографіка) — Finance.ua
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Купівля житла: скільки доведеться заплатити за «квадрат» у київській 1-кімнатній квартирі (інфографіка)

Нерухомість
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Купівля житла: скільки доведеться заплатити за «квадрат» у київській 1-кімнатній квартирі (інфографіка)
Купівля житла: скільки доведеться заплатити за «квадрат» у київській 1-кімнатній квартирі (інфографіка)
На вторинному ринку піднялися ціни на квартири. За останні пів року ціна квадратного метра зросла більше, ніж на 5 тис. — із середніх 52 549 до 57 630 грн. За рік же ціни зросли ще більше — майже на 7 тис. грн.
Про це повідомляє M2bomber.
За його даними, по районам столиці вартість «квадратів» коливається від середніх 44 205 до 85 819 грн.
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Тобто різниця між найдорожчим і найдешевим складає 41 614 грн — майже цілий квадратний метр у найдешевшому районі.
Купівля житла: скільки доведеться заплатити за «квадрат» у київській 1-кімнатній квартирі (інфографіка)
Найдешевш зафіксовані в Деснянському районі - в середньому 44 205 грн. А також:
  • Святошинському — 52 123 грн;
  • Дарницькому — 53 484 грн;
  • Подільському — 54 177 грн;
  • Оболонському — 57 428 грн;
  • Голосіївському — 57 957 грн;
  • Дніпровському — 58 503 грн;
  • Солом’янському — 58 939 грн.
Найдорожче, за даними аналітиків, купувати квартиру у Печерському районі - в середньому 85 819 грн. А крім того, у Шевченківському — 73 556 грн.
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Загалом, за даними експертів, для 1-кімнатних квартир власники нерухомості найчастіше виставляють вартість «квадрату» в 45 тис. грн — за такою ціною формується 7,8% оголошень про продаж. А також 48 тис. грн — 7,6%.
Купівля житла: скільки доведеться заплатити за «квадрат» у київській 1-кімнатній квартирі (інфографіка)
У найдешевшому сегменті найскладніше знайти оголошення про продаж квартир, ціни яких формуються на основі вартості «квадрату» в 9 тис. грн. Таких оголошень 0,1%.
Нагадаємо, за даними Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, в Україні найдорожче збудувати житло у Києві, а найдешевше — на Кіровоградщині.

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За матеріалами:
Обозреватель
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