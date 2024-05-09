Як зросли ціни на квартири та будинки в Україні — дослідження Dim. ria — Finance.ua

Як зросли ціни на квартири та будинки в Україні — дослідження Dim. ria Сьогодні 14:00 — Нерухомість

Як зросли ціни на квартири та будинки в Україні — дослідження Dim. ria

В Україні продовжують зростати ціни на купівлю квартири. Так, середня вартість 1 м² у новобудові у квітні не зросла тільки в Сумській області, Харківській, Черкаській та Вінницькій.

Про це свідчать дані аналітичного центру українського маркетплейсу Dim.ria

Первинний ринок

У квітні 2024 року в Україні працюють 76% відділів продажу новобудов.

Найвищий показник кількості активних відділів продажу зафіксовано у Закарпатській області - 97%. Найбільша частка готових новобудов від усієї кількості у Київській області - 30%.

У середині весни 2024 року по всій Україні було здано в експлуатацію 10 новобудов на 21 секцію. Загалом за цей рік у всіх містах країни здано 182 новобудови на 345 секцій. Серед них 21 щойно зведених будівель на 46 секцій — у Києві.

Середня ціна за 1 м² на первинному ринку у квітні зростає.

Інфографіка: Dim. ria

Найвища вартість спостерігається у Києві - 54 084 грн (враховуючи всі типи квартир за кількістю кімнат). Протягом квітня зниження середньої ціни за 1 м² зафіксовано у Сумській області - 4% та Харківській області - 2%.

Помітно збільшилася середня ціна на новобудови у Полтавській області - 7%.

Вторинний ринок

Пропозиція для купівлі квартири на вторинному ринку переважно зростає.

У квітні 2024 року до березня 2024 року кількість оголошень значно зменшилася лише у Києві та Черкаській області, на 20% та 10% відповідно.

У квітні середня ціна однокімнатної квартири у Києві складала $95 530. У Львівській області вартість становить $69 060, а у Закарпатській — $60 022.

Інфографіка: Dim. ria

За рік значне збільшення ціни зафіксовано у Черкаській та Івано-Франківській областях — 43% та 42%.

Вивчення середньої вартості однокімнатної квартири з ремонтом та без показує, що найбільша різниця у ціні у Львові - 55%. У столиці різниця у вартості 5%.

Інфографіка: Dim. ria

Приватні будинки

Дослідження пропозиції будинків у 2024 році до 2021 році показує значне зростання кількості оголошень на Заході України, та падіння — на Півдні України.

Середня ціна будинку у Київській області складає $163 705, в Одеській області - $122 156.

Інфографіка: Dim. ria

Якщо порівнювати ціни на будинки у 2022 році до 2021 році, то зафіксоване значне зростання у всіх областях, окрім Одеської та Дніпропетровської. В Одеській області зниження середньої ціни на приватний будинок у 2022 році складає 18%, а у Дніпропетровській області у 2024 році вартість такої нерухомості впала на 11%.

Нагадаємо, за даними Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, в Україні найдорожче збудувати житло у Києві, а найдешевше — на Кіровоградщині.

У Києві назріває масштабний дефіцит квартир у новобудовах. Забудовники кажуть, що квадратних метрів на первинці вже не вистачає. Дефіциту нового житла поки що немає, але формуються передумови для його появи.

Довідка Finance.ua:

за даними ЛУН, середня ціна в Києві на первинці станом на 24 квітня 2024 року складає 49 300 грн за квадратний метр. Традиційно найбільш дорогим районом є Печерський, де ціна від 87 300 грн за м. кв., за ним слідує Шевченківський з 60 900 грн за м. кв. На 3 місці - Голосіївський район — 50 200 грн за м. кв;

понад 30% опитаних українців поки що не планують купувати квартиру. Водночас нерухомість у Києві вартує 17 рокам оренди;

у ТОП-5 міст за ціною на новобудови входять Львів, Київ, Ужгород, Дніпро і Одеса.



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