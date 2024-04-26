Дефіцит на ринку нерухомості: чому у Києві зменшується пропозиція нових квартир — Finance.ua

Дефіцит на ринку нерухомості: чому у Києві зменшується пропозиція нових квартир Сьогодні 19:00 — Нерухомість

Дефіцит на ринку нерухомості: чому у Києві зменшується пропозиція нових квартир

У Києві назріває масштабний дефіцит квартир у новобудовах. Забудовники кажуть, що квадратних метрів на первинці вже не вистачає. Дефіциту нового житла поки що немає, але формуються передумови для його появи. Особливо у Києві, де з початку повномасштабного вторгнення майже не з’являється нових проєктів. Все це може підштовхнути ціни вгору.

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У Києві також зафіксовано збільшення обсягів здачі нового житла — плюс 11,6%, порівнюючи з 2022 роком, — всього близько мільйона квадратних метрів, а це понад 12 тисяч квартир.

Втім, говорити про зростання первинки можна лише з урахуванням низької порівняльної бази, адже в перший рік війни багато новобудов було заморожено, і темпи введення житла в експлуатацію різко впали.

Думка експерта

«На даний момент на ринку спостерігається великий дефіцит житла на первинці, який зумовлений різноманітними факторами, але в першу чергу війною», — каже генеральний директор Корпорації Нерухомості РІЕЛ Ростислав Мельник.

«Загалом у Львові, як і в Києві, за два роки забудовники почали не багато нових проєктів. Переважно добудовують наявні, починають нові черги та працюють над дозвільною документацією, щоб стартувати, коли стабілізується ринок», — пояснює він ситуацію на ринку.

В обох містах, вважає він, основні складнощі пов’язані з об'єктами, які на момент повномасштабного вторгнення були на початковому етапі будівництва, наприклад, було збудовано лише два-три поверхи.

Якого житла бракує

Особливо гостро відчувається брак квартир у забудовників, які працюють за державними програмами «єОселя» та «єВідновлення».

Поки що дефіцит житла в новобудовах точно не тотальний. Сьогодні є ситуативна нестача певного виду житла — наприклад, тих же повністю готових однокімнатних і двокімнатних квартир невеликої площі.

Такий провал у пропозиції далеко не всі забудовники схильні характеризувати, як дефіцит.

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Кредитування

Столичний рієлтор Ірина Луханіна каже, що банки все менш охоче кредитують купівлю квартир за «єОселею» на вторинному ринку. Віддають перевагу саме новобудовам чи «старим новим будинкам» — зданим в експлуатацію протягом останніх трьох років. «Ще нещодавно йшлося про будинки, введені в останні 10 років, але зараз все частіше фігурує термін саме до трьох років», — зазначає Луханіна.

За її словами, вже є проблеми з квартирами у новобудовах, які не просто введені в експлуатацію, а й повністю готові до заселення, тобто з ремонтом та навіть меблями.

«Такі квартири мають підвищений попит у кредитних покупців. Адже в цьому випадку позика оформляється на всю вартість житла, і вже не потрібно витрачати власні заощадження на ремонт та меблі. Якщо ж людина бере голі стіни, але кредиту на ремонт і меблі йому вже ніхто не дає — треба витрачати чималу суму зі своєї кишені, а у багатьох „зайвих“ грошей просто немає», — пояснила Луханіна.

Довідка Finance.ua:

Понад 30% опитаних українців поки що не планують купувати квартиру. Водночас нерухомість у Києві вартує 17 рокам оренди. Про це свідчать результати дослідження українського маркетплейса нерухомості Dim. ria та платформи пошуку психотерапевта Rozmo.

Дослідження показало, що в пʼяти найбільших областях та містах України динаміка пропозиції збільшувалася. Таким чином у Київській області, без врахування Києва, у 2024 році до початку 2023 року кількість пропозиції оренди збільшилася на 38%. А у столиці - на 36%. В Одесі та Дніпрі кількість оренди збільшилася на 12%. У Львівській та Одеській області - на 16%.



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