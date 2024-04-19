Українці подали понад 150 тисяч заяв на будівельні послуги через Дію — Finance.ua

Українці подали понад 150 тисяч заяв на будівельні послуги через Дію Сьогодні 16:13 — Нерухомість

Українці подали понад 150 тисяч заяв на будівельні послуги через Дію

Українці подали понад 150 000 заяв у Дії про замовлення будівельних послуг.

Про це повідомляє пресслужба Дії.

Послуги, що найбільше замовляють

заяви про Повідомлення про початок виконання будівельних робіт на підставі будівельного паспорта,

дозвіл на виконання будівельних робіт.

82% з опитуваних користувачів вважають, що послуги надаються якісно.

Цифровізація будівельних послуг реалізовується у співпраці Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури та Міністерства цифрової трансформації за підтримки USAID / UK aid проєкту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS».

Нагадаємо, що в українців та іноземних громадян є можливість змінити дані про свій ФОП у режимі онлайн, через державний сервісний портал «Дія». Однак, вносити зміни можна лише до частини даних. Оновленню підлягають:

дані щодо видів економічної діяльності (КВЕДи);

контактна інформація;

ПІБ;

місцезнаходження ФОП.

При цьому вносити зміни до ФОП онлайн можна, навіть якщо цей ФОП зареєструвався офлайн.

Змінити номер платника податків чи паспортні дані можна тільки офлайн, шляхом особистого звернення до державного реєстратора у ЦНАПі.

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