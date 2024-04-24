Більш ніж половина українських новобудов мають суди по землі — Finance.ua

Більш ніж половина українських новобудов мають суди по землі
Серед чотирьох сотень новобудов в Україні - 54% житлових комплексів мають судові процеси щодо земельних ділянок.
Про це свідчать дані Опендатабот.
«Втім, це не найбільші проблеми, з якими стикаєшся, намагаючись купити житло в новобудові: деякі забудовники можуть забути подовжити оренду землі, на якій „росте“ ЖК, або ж взагалі почати будівництво без жодних дозвільних документів», — зазначили аналітики порталу.
Результати аналізу новобудов
Серед майже чотирьох сотень проаналізованих новобудов у 214 житлових комплексів наявні суди щодо землі, на якій їх зводять. Забудовники ще 22 ЖК не подовжили оренду земельної ділянки. Найбільш критична ситуація у 9 майбутніх комплексах — в Реєстрі речових прав відсутня інформація про зв’язок землі із будівництвом.
«Відсутність будь-яких дозволів, прав на землю або неправильне землевикористання на момент, коли зводять новобудову — це простір для корупції тоді, коли будівлю вводитимуть до експлуатації. Ба навіть пізніше, коли люди вже будуть в неї жити. Адже вирішити такі проблеми законним шляхом потім, коли люди вже вклали свої гроші, майже неможливо. Наразі головні ризики ми вбачаємо саме у землі, тож перше дослідження зосереджено саме на цих питаннях», — коментує Олексій Іванкін, засновник Опендатаботу.
До основних ризиків не введеного в експлуатацію житла на будь-якому етапі будівництва, які створюють можливості для корупції, можна віднести:
- відсутність дозволів на будівництво;
- відсутність права власності або права користування у замовника на земельну ділянку;
- договори оренди на земельну ділянку, що закінчуються найближчим часом;
- невідповідність цільового призначення земельної ділянки — тобто на цьому місці взагалі не можна будувати житловий будинок;
- наявність судових справ та арештів на земельних ділянках;
- невідповідність будівництва до містобудівних умов (етажність та висотність).
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