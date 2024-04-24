Більш ніж половина українських новобудов мають суди по землі — Finance.ua

Більш ніж половина українських новобудов мають суди по землі Сьогодні 14:29 — Нерухомість

Більш ніж половина українських новобудов мають суди по землі

Серед чотирьох сотень новобудов в Україні - 54% житлових комплексів мають судові процеси щодо земельних ділянок.

Про це свідчать дані Опендатабот.

«Втім, це не найбільші проблеми, з якими стикаєшся, намагаючись купити житло в новобудові: деякі забудовники можуть забути подовжити оренду землі, на якій „росте“ ЖК, або ж взагалі почати будівництво без жодних дозвільних документів», — зазначили аналітики порталу.

Результати аналізу новобудов

Серед майже чотирьох сотень проаналізованих новобудов у 214 житлових комплексів наявні суди щодо землі, на якій їх зводять. Забудовники ще 22 ЖК не подовжили оренду земельної ділянки. Найбільш критична ситуація у 9 майбутніх комплексах — в Реєстрі речових прав відсутня інформація про зв’язок землі із будівництвом.

«Відсутність будь-яких дозволів, прав на землю або неправильне землевикористання на момент, коли зводять новобудову — це простір для корупції тоді, коли будівлю вводитимуть до експлуатації. Ба навіть пізніше, коли люди вже будуть в неї жити. Адже вирішити такі проблеми законним шляхом потім, коли люди вже вклали свої гроші, майже неможливо. Наразі головні ризики ми вбачаємо саме у землі, тож перше дослідження зосереджено саме на цих питаннях», — коментує Олексій Іванкін, засновник Опендатаботу.

До основних ризиків не введеного в експлуатацію житла на будь-якому етапі будівництва, які створюють можливості для корупції, можна віднести:

відсутність дозволів на будівництво;

відсутність права власності або права користування у замовника на земельну ділянку;

договори оренди на земельну ділянку, що закінчуються найближчим часом;

невідповідність цільового призначення земельної ділянки — тобто на цьому місці взагалі не можна будувати житловий будинок;

наявність судових справ та арештів на земельних ділянках;

невідповідність будівництва до містобудівних умов (етажність та висотність).

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