Де в Україні найдорожче та найдешевше будувати житло — Finance.ua

Де в Україні найдорожче та найдешевше будувати житло
В Україні найдорожче збудувати житло у Києві, а найдешевше — на Кіровоградщині.
Про це свідчать дані Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.
Експерти обчислили вартість 1 квадратного метра загальної площі квартир будинку, з урахуванням податку на додану вартість.
Де в Україні найдешевше збудувати житло
За підрахунками спеціалістів міністерства, найдешевшою областю для будівництва є Кіровоградська.
Тут можна спорудити житло за ціною 18,3 тисячі грн.
У Закарпатській та Житомирській області майже такі ж розцінки — відповідно 18,7 та 18,9 тисячі грн.
Де найдорожче будувати житло
Найдорожчим є будівництво у Києві. Тут ціна за квадратний метр житла сягає показника 25 183 грн.
Дещо менші, але найвищі ціни серед областей — в Харківській та Донецькій області - відповідно 22,64 і 22,63 тисячі гривень.
Середній показник вартості в більшій частині областей України — не менше 20−21 тисячі грн за квадратний метр.
Нагадаємо, у столиці назріває масштабний дефіцит квартир у новобудовах. Забудовники кажуть, що квадратних метрів на первинці вже не вистачає.
Дефіциту нового житла поки що немає, але формуються передумови для його появи. Особливо у Києві, де з початку повномасштабного вторгнення майже не з’являється нових проєктів. Все це може підштовхнути ціни вгору.
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