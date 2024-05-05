Де в Україні найдорожче та найдешевше будувати житло — Finance.ua

Де в Україні найдорожче та найдешевше будувати житло Сьогодні 12:02 — Нерухомість

Де в Україні найдорожче та найдешевше будувати житло, www.freepik.com

В Україні найдорожче збудувати житло у Києві, а найдешевше — на Кіровоградщині.

Про це свідчать дані Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Читайте також Середні ціни на ринку котеджних містечок Львова перевищили ціни в столичному регіоні

Експерти обчислили вартість 1 квадратного метра загальної площі квартир будинку, з урахуванням податку на додану вартість.

Де в Україні найдешевше збудувати житло

За підрахунками спеціалістів міністерства, найдешевшою областю для будівництва є Кіровоградська.

Тут можна спорудити житло за ціною 18,3 тисячі грн.

У Закарпатській та Житомирській області майже такі ж розцінки — відповідно 18,7 та 18,9 тисячі грн.

Де найдорожче будувати житло

Найдорожчим є будівництво у Києві. Тут ціна за квадратний метр житла сягає показника 25 183 грн.

Дещо менші, але найвищі ціни серед областей — в Харківській та Донецькій області - відповідно 22,64 і 22,63 тисячі гривень.

Читайте також Скасовано будівництво 14 житлових комплексів на території НАУ

Середній показник вартості в більшій частині областей України — не менше 20−21 тисячі грн за квадратний метр.

Нагадаємо, у столиці назріває масштабний дефіцит квартир у новобудовах. Забудовники кажуть, що квадратних метрів на первинці вже не вистачає.

Дефіциту нового житла поки що немає, але формуються передумови для його появи. Особливо у Києві, де з початку повномасштабного вторгнення майже не з’являється нових проєктів. Все це може підштовхнути ціни вгору.

📌 За промокодом «SAGA» ви отримаєте знижку 5% на страхування житла

Дзеркало Тижня За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.