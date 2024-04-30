Середні ціни на ринку котеджних містечок Львова перевищили ціни в столичному регіоні — Finance.ua

Середні ціни на ринку котеджних містечок Львова перевищили ціни в столичному регіоні Сьогодні 09:14 — Нерухомість

Середні ціни на ринку котеджних містечок Львова перевищили ціни в столичному регіоні

Середня ціна квадратного метра на ринку котеджних містечок у Львові та області перевищила показники київського регіону на 5%, випливає з даних порталу нерухомості «ЛУН».

«Цікаво, що, як і на ринку житлових комплексів, де середня ціна у Львові перевищує середню ціну в Києві, така сама ситуація склалася і на ринку котеджних містечок. До того ж рік тому в київському регіоні ціна була вищою за львівську, але зараз це змінилося, і Львів підростає за цінами та вже обганяє столицю», — розповів Business Development Advisor у «ЛУН» Олександр Андросович під час онлайн-зустрічі RED Community «Ринок заміської нерухомості».

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За його даними, у київському регіоні на сьогодні середня ціна на ринку котеджних містечок становить $950/кв. м, тоді як рік тому вона становила $910/кв. м. При цьому у львівському регіоні середня ціна сьогодні становить $1000/кв. м.

У Києві середня ціна становить близько $1100/кв. м, у Київській області - майже $950/кв. м. Водночас у Львові середня ціна квадратного метра в котеджному містечку становить $1150, в області - $1000.

Згідно з інформацією «ЛУН», станом на квітень 2024 року в 531 котеджному містечку в Україні відкрито продаж, тоді як 150 не продають. Після початку повномасштабної війни продаж завершили 213 проєктів, із них 86 — у Київській області, 42 — у Львівській, 31 — в Івано-Франківській, 11 — в Одеській, 9 — у Тернопільській.

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Водночас 302 котеджні містечка запустили продаж вже після початку повномасштабного вторгнення: 116 у Київській області, 52 у Львівській, 37 в Івано-Франківській, 27 у Закарпатській, 17 у Тернопільській. Водночас 51 котеджне містечко запустило і завершило продаж після лютого 2022 року.

У «ЛУН» підрахували, що 55% пропозицій продажу на ринку котеджних містечок становлять проєкти в київському регіоні (349 у Київській області, 33 — у Києві), 12% - у Львівській області (84 проєкти), 7% - в Івано-Франківській (47), 5% - у Закарпатській (34), 3% - у Дніпропетровській (21). Водночас половина пропозицій котеджних містечок уже завершили будівництво, 47% - проєкти в процесі будівництва, 1% - будівельні роботи припинено, 1% - триває проєктування.

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Згідно з аналітикою порталу, лише 15% котеджних містечок мають акційні пропозиції на купівлю об'єкта. Близько третини проєктів пропонують індивідуальні умови розстрочки, 22% - пропонують розстрочку терміном до року, 17% - до двох років. Перший внесок зазвичай становить 30−50%.

Як зазначає «ЛУН», найпоширенішими за площею проєктами котеджів в Україні є об'єкти площею 101−150 кв. м (39%) і до 100 кв. м (22%). У структурі пропозиції 40% становлять таунхауси, 30% - котеджі, 7% - дуплекси, а 22% проєктів мають змішану пропозицію.

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