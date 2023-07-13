Ринок котеджних містечок зріс у 2 кварталі 2023 (інфографіка) — Finance.ua

Ринок котеджних містечок зріс у 2 кварталі 2023 (інфографіка) Сьогодні 16:00 — Нерухомість

Ринок котеджних містечок зріс у 2 кварталі 2023 (інфографіка)

У 25 регіонах України та у Києві ведеться будівництво котеджних містечок.

Про це пише консалтингова компанія «РеалЕкспо», яка провела моніторинг ринку котеджних містечок України, що вийшли на ринок у квітні-червні 2023 року.

На перше місце за кількістю нових містечок вийшла Київська область — +16 нових проектів (+1,5%). Незважаючи на війну в Україні, забудовники під Києвом вивели нові проекти у Петропавлівській Борщагівці (таунхауси та котеджі), Бучі (таунхауси), Ворзелі (котеджі), Зазим'ї (таунхауси), Бобриці (таунхауси), Ірпені (таунхауси), Гатному (таунхауси), Святопетрівському (таунхауси), Гостомелі (котеджі), Білогородці (таунхауси).

Вперше містечка з’явилися у нових населених пунктах: Любимівці (котеджі), Гнатівці (котеджі) та Великій Бугаївці (котеджі).

Друге місце за кількістю нових містечок у Тернопільській області - +9 нових проектів (+52,9%). Регіон за кількістю містечок був до війни на останньому місці у Західній Україні. Наявність великої кількості переселенців у регіоні та зацікавленість у житлі підштовхнула забудовників до виведення нових проектів.

Нові містечка з’явилися в Тернополі (2 містечка з таунхаусами) та ближньому передмісті: Петрикові (2 проекти з таунхаусами), Байківцях (2 проекти з дуплексами та 1 з таунхаусами) та в Гаях Гречинських (2 проекти з таунхаусами).

На третє місце за кількістю нових містечок вийшла Івано-Франківська область — +8 нових проектів (+12,5%). Забудовники котеджних містечок у регіоні відреагували на воєнні дії. У 1 кварталі тут з’явилося 10 нових містечок. На цьому забудовники не зупинилися, і продовжують виводити нові проекти в Микуличині (котеджі), Яблуниці (котеджі), розташованих поблизу гірсько-лижного курорту Буковель в екологічно чистому та безпечному місці.

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Слід зазначити, що більшість нових проектів, що вийшли на ринок, важко назвати котеджним містечком. Забудовниками часто виступають фізичні особи, які володіють невеликою ділянкою землі і вирішили підзаробити в ситуації, що склалася. В основному це невеликі наділи від 5 до 200 соток, на яких ведеться будівництво невеликої кількості таунхаусів або дуплексів.

Типи нерухомості в котеджних містечках України

У 18 котеджних містечках основним типом нерухомості є вілли (0,93%) проти 16 у 1 кварталі; у 283 проектах основним типом нерухомості є дуплекси (14,6%) проти 276 у 1 кварталі; у 843 проектах основним типом нерухомості є котеджі (43,49%) проти 831 проекту у березні; у 977 проектах основним типом нерухомості є таунхауси (50,41%) проти 937 у березні; у 29 проектах основним типом нерухомості є квадрекси (1,49%).

Ступінь готовності

Станом на 03/07/2023 у базі порталу було 1087 побудованих котеджних містечок (на 16 містечок більше ніж у 1 кв.); 189 проектів; 662 споруджуваних котеджних містечка (на 38 містечок більше, ніж у 1 кв.).

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«Заморожені» котеджні містечка

У 302 котеджних селищах України будівництво зупинено. Це на 3 містечка більше, ніж на початку року. Першість за кількістю заморожених будівництв у Київській області (199 містечок). На другому місці - Одеська область із 28 замороженими містечками. На третьому місці - Харківська область із 14 замороженими селищами.

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