Первинний та вторинний ринок нерухомості у червні (інфографіка) — Finance.ua
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Первинний та вторинний ринок нерухомості у червні (інфографіка)

Нерухомість
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Первинний та вторинний ринок нерухомості у червні (інфографіка)
Первинний та вторинний ринок нерухомості у червні (інфографіка), www.freepik.com
Український маркетплейс DIM.RIA представив оновлений звіт власного аналітичного центру за червень 2023 року. У дослідженні проаналізовано коливання ціни та пропозиції щодо новобудов, вторинного продажу і оренди.

Первинний ринок

Пропозиція
За даними DIM. RIA, станом на кінець червня 2023 року, в Україні 73,3% відкритих відділів продажів новобудов. Кількість тримається майже на одному рівні від початку весни.
Протягом червня в Україні здали в експлуатацію сім новобудов, які складають десять секцій, із них — три новобудови та шість секцій у Києві. Також у червні в Україні було відновлено будівництво у дев’яти новобудовах.
Первинний та вторинний ринок нерухомості у червні (інфографіка)
Ціни
Середня ціна за м² на кінець червня у Києві становить 56 728 грн (враховуючи усі типи квартир за кількістю кімнат).
Мінімальна ціна за м² у столиці — 21 700 грн, вона фіксується у Деснянському районі, а максимальна — у Печерському — 224 071 грн.
Первинний та вторинний ринок нерухомості у червні (інфографіка)
Станом на червень, у Київській області вартість м² стартує від 9 244 грн і може сягати 123 011 грн.
Первинний та вторинний ринок нерухомості у червні (інфографіка)
Якщо порівнювати вартість за м² у новобудові у червні цього і минулого року, зростання ціни майже по всій Україна. У Києві - на 34%, у Київській області - на 23%, а на Львівщині - 36%.

Вторинне житло

Пропозиція
Аналізуючи червень та травень цього року, подекуди спад пропозицій щодо продажу вторинного житла. Наприклад, у столиці наразі на 22% менше пропозицій ніж у травні.
Первинний та вторинний ринок нерухомості у червні (інфографіка)
А якщо розглядати червень 2023 року та 2022 року, то навпаки — в більшості областей кількість пропозицій зросла. У Києві - на 174% більше, на Львівщині - на 73%, а на Харківщині - на 308%.
Первинний та вторинний ринок нерухомості у червні (інфографіка)
Ціни
Станом на кінець червня найвища середня ціна однокімнатної квартири на вторинному ринку зафіксована, як і зазвичай, у Києві — 86 865 доларів США.
Первинний та вторинний ринок нерухомості у червні (інфографіка)
Порівнюючи червень цього і минулого року, збільшення ціни на однокімнатні квартири на вторинному ринку майже усією Україною. В Києві - на 17%, на Київщині - на 2%, а на Львівщині та Закарпатті - на 28%.
Аналізуючи райони столиці, найнижча середня вартість за однокімнатну квартиру зафіксована у Деснянському районі - 47 024 доларів США, а найвища у Печерському — 136 837 доларів США.
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За матеріалами:
Finance.ua
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