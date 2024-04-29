Скасовано будівництво 14 житлових комплексів на території НАУ — Finance.ua
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Скасовано будівництво 14 житлових комплексів на території НАУ

Нерухомість
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Скасовано дозвіл на будівництво 14 житлових комплексів на території Національного авіаційного університету (НАУ).
Про це повідомила в.о. ректора НАУ Ксенія Семенова.
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Державна інспекція архітектури та містобудування України анулювала дозвіл (Реєстраційний номер ІУ13 210 909 218) на виконання будівельних робіт на території Національного авіаційного університету за моєю заявою. Перед тим відповідне рішення прийняла Наглядова рада НАУ.
Дозвіл в 2021 видала ДАБІ в останній день свого існування.
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«У жовтні 2021 ДІАМ зафіксувала численні порушення в цьому дозволі. Цей проект суперечив будівельним нормам і, найголовніше, жодної вигоди для держави і університету, жодної соціальної інфраструктури там не значилось», — йдеться в повідомленні.
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А 19 липня 2022 року суд прийняв до розгляду позовну заяву ДІАМ щодо визнання протиправними та скасування містобудівних умов від 29.04.2014 року, які передували видачі дозволу на будівництво нових 14 житлових комплексів на території НАУ. Справу ще не передали в КОАС після ліквідації ОАСК.

Довідка Finance.ua:

  • для вирішення житлового питання в Україні пропонують запровадити два формати соціальної оренди та механізм житлових кооперативів. Про це повідомила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк;
  • за її словами, законопроект про основні засади житлової політики винесли на громадські обговорення, а фінальну версію планують зареєструвати у Парламенті за кілька місяців.
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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