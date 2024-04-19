Київщині передали обладнання для управління відходами руйнувань та побутовими відходами — Finance.ua
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Київщині передали обладнання для управління відходами руйнувань та побутовими відходами

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Японія, ЄС та UNDP передали обладнання для управління відходами руйнувань та побутовими відходами громадам Київщини, а також Чернігівщини, Миколаївщини та Херсонщини.
Про це стало відомо з повідомлення пресслужби Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.
«Програма розвитку ООН за фінансування Європейського Союзу та уряду Японії оголосила передачу обладнання для управління відходами 19 громадам України. Громади Київщини, Чернігівщини, Миколаївщини та Херсонщини отримають 52 сміттєвози та 63 одиниці важкої техніки для розчищення завалів — самоскиди, гусеничні та колісні екскаватори, а також два типи навантажувачів», — повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури.
Згідно повідомлення, для 12 громад Київської та Чернігівської областей передали 35 сміттєвозів та 4 одиниці важкої техніки. Ще 5 громад Чернігівщини отримали 17 сміттєвозів, 4 самоскиди та 8 одиниць техніки для управління відходами руйнувань за підтримки уряду Японії.
Також уряд Японії профінансував закупівлю 41 одиниці важкої техніки для Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби, яка працюватиме в декількох громадах області.
Бучанська, Чернігівська та Миколаївська громади отримають комплекти обладнання для переробки відходів руйнації, зокрема машини для сортування та дроблення.
Крім того, за фінансування ЄС та уряду Японії передано 28 тисяч сміттєвих контейнерів та обладнання для переробки твердих побутових відходів для Київської та Чернігівської областей.
Заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України з питань європейської інтеграції Анна Юрченко зазначила, що у більшості громад, особливо тих, які пережили окупацію, комунальну техніку було знищено, а та що лишилася — стара, потребує ремонту та заміни.
За матеріалами:
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