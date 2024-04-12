В Україні напрацьовують нові варіанти вирішення «житлового питання» — Finance.ua

В Україні напрацьовують нові варіанти вирішення «житлового питання» Сьогодні 10:15 — Нерухомість

В Україні напрацьовують нові варіанти вирішення «житлового питання»

Для вирішення житлового питання в Україні пропонують запровадити два формати соціальної оренди та механізм житлових кооперативів.

Про це повідомила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

За її словами, законопроект про основні засади житлової політики винесли на громадські обговорення, а фінальну версію планують зареєструвати у Парламенті за кілька місяців.

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Нове законодавство щодо житлової політики передбачатиме різні форми підтримки громадян у реалізації їх права на житло. Йдеться не лише про можливість побудувати і придбати житло, а і соціальну оренду, коли орендодавцем виступатимуть громади.

Також планують передбачити участь громадян у житлово — комунальних кооперативах, що є досить поширеною практикою в ЄС, яку Україна взяла на озброєння.

Парламентарка також нагадала, що одним з інструментів вирішення житлового питання буде соціальна оренда, коли житло надаватиме громада. Очікується, що буде два формати такої оренди — в залежності від рівня доходів громадянина, який її потребує.

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Крім цього, очікується, що можуть запровадити такий інструмент як соціальна оренда з правом викупу і навіть можливість державної компенсації за оренду житла.

Житло для оренди надаватимуть зі спеціального фонду, який буде поповнюватися зокрема й за рахунок реставрації застарілого житлового фонду. Також громади зможуть використовувати для оренди не лише власний житловий фонд, а й приватний.

Важливою умовою при формуванні житлового фонду буде інвентаризація у громадах потенційних об‘єктів для нього, оскільки таке житло, можливо, і є, але через те, що подібний актив ще ніколи не інвентаризувався, його наявність неможливо оцінити.

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Нардепка також наголосила, що важливою частиною реалізації житлової політики буде цифровізація всього, що з нею пов‘язане — облік, пропозиції, заявки будуть відбуватися в прозорому форматі завдяки створенню спеціальної цифрової платформи — єдиної державної інформаційної системи, в якій вестимуть облік житлового фонду, який буде в наявності у громад, заяви від громадян, які претендуватимуть на соціальне житло, а також пропозиції для них.

Вона також зауважила, що законопроєкт, який запроваджує проведення публічних консультацій перед будь-якими рішеннями влади (№ 4254) наразі готовий до другого читання. Більше того, він — один з маяків, які Україна має виконати за умовами отримання 50 млрд євро від ЄС в рамках програми Ukraine Facility.

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