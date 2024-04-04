В Україні змінюватимуть житлову політику за стандартами ЄС — Finance.ua

В Україні змінюватимуть житлову політику за стандартами ЄС Сьогодні 10:45 — Нерухомість

В Україні змінюватимуть житлову політику за стандартами ЄС

В Україні працюють над оновленням житлової політики. Її реформа дозволить ефективно реалізовувати право українців на житло різними способами, зокрема через механізми соціальної оренди, пільгової іпотеки та державно-приватного партнерства для будівництва доступного житла.

Про це повідомила голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

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«Чинна законодавча рамка, що окреслює можливі шляхи вирішення житлового питання, була сформована ще у радянські часи, і не дивно, що цим застарілим законодавством вже давно ніхто не користується — змінилися часи, змінилася країна, тож ті принципи, які були закладені у 80-тих роках минулого століття, м‘яко кажучи, неактуальні. До того ж через війну сотні тисяч українців залишаються без домівок. З одного боку, ми намагаємось вирішити цю проблему в рамках програми компенсацій єВідновлення. Але з іншого, без радикального перегляду застарілих норм житлової політики, остаточно проблему не вирішити», — підкреслила Шуляк.

Віце-прем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков додав, що новий законопроєкт покликаний вирішити такі задачі:

створити умови для реалізації українцями права на житло. Це може бути або придбання житла, або його будівництво, або соціальна оренда, для використання може бути створений спеціальний житловий фонд;

забезпечити житлову політику, де кожен чітко усвідомлює, що робить держава для підтримки громадян у вирішенні житлового питання та як скористатись цією підтримкою;

використовувати для цих завдань найсучасніші і найефективніші європейські практики у цій сфері.

«Необхідно створити умови для реалізації права на житло. Насамперед — для соціально вразливих категорій на принципах прозорості, підзвітності та зрозумілих і чесних правилах для всіх. Також спільно з міжнародними партнерами ми розпочинаємо роботу над житловою Стратегію. Документ окреслюватиме цілі та бачення розвитку сектору впродовж наступних 5−7 років, систематично визначатиме та усуватиме проблеми у секторі та забезпечить виконання вимог ЄС», — пояснив Кубраков.

«Наша мета — скасувати радянську ідеологію так званого „житлового питання“, коли його вирішенням була квартирна черга, яка, по суті, була чергою заради черги. Можна було десятиліттями стояти в ній і нічого не отримати. Ми дамо людям розуміння, що житлова політика — це не облік на квартирній черзі, а можливості отримати житло різними способами: або побудувавши його, або придбавши, або орендувавши. І все це на доступних умовах», — підкреслила Шуляк.

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