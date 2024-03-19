У Швейцарії лише третина населення мають у власності житло — Finance.ua

У Швейцарії лише третина населення мають у власності житло
Для більшості швейцарців перспектива мати власне житло залишається нездійсненною мрією. Тільки один із трьох живе у власній квартирі чи будинку.
У 2022 році у власності мешканців знаходилося 1,4 мільйона об'єктів житлової нерухомості, пише Blick, посилаючись на дані Швейцарського статистичного відомства (Bundesamt für Statistik, BFS).
Це відповідає 36 відсоткам всіх приватних домогосподарств Швейцарії, тобто кожне третє домогосподарство володіє будинком чи квартирою.
З цього числа трохи більше, ніж половина — особняки, в яких мешкають 730 тисяч сімей.
Орендують житло 2,4 мільйона сімей, які за місяць платять у середньому понад півтори тисячі швейцарських франків (1622 франки за 4-кімнатну квартиру, згідно з даними BFS).
Найдорожчі квартири — у кондомініумах, збудованих менш як два роки тому. Орендна плата за нову 4-кімнатну квартиру складає 2138 франків на місяць.
У 2023 році в багатоквартирних будинках по всій Швейцарії в оренду здавалися 45% приватних квартир, з них 43% - малогабаритні одно- та двокімнатні квартири.
Найдорожча оренда — у великих містах, особливо в Цюриху, де за 4-кімнатну квартиру щомісяця платять 1997 франків.
У кантоні Женева квартири заселені здебільшого власниками. Тут у оренді перебувають близько чверті квартир.
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