У Швейцарії лише третина населення мають у власності житло — Finance.ua

У Швейцарії лише третина населення мають у власності житло Сьогодні 19:33 — Нерухомість

У Швейцарії лише третина населення мають у власності житло

Для більшості швейцарців перспектива мати власне житло залишається нездійсненною мрією. Тільки один із трьох живе у власній квартирі чи будинку.

Blick, посилаючись на дані Швейцарського статистичного відомства (Bundesamt für Statistik, BFS). У 2022 році у власності мешканців знаходилося 1,4 мільйона об'єктів житлової нерухомості, пише , посилаючись на дані Швейцарського статистичного відомства (Bundesamt für Statistik, BFS).

Це відповідає 36 відсоткам всіх приватних домогосподарств Швейцарії, тобто кожне третє домогосподарство володіє будинком чи квартирою.

З цього числа трохи більше, ніж половина — особняки, в яких мешкають 730 тисяч сімей.

Орендують житло 2,4 мільйона сімей, які за місяць платять у середньому понад півтори тисячі швейцарських франків (1622 франки за 4-кімнатну квартиру, згідно з даними BFS).

Найдорожчі квартири — у кондомініумах, збудованих менш як два роки тому. Орендна плата за нову 4-кімнатну квартиру складає 2138 франків на місяць.

У 2023 році в багатоквартирних будинках по всій Швейцарії в оренду здавалися 45% приватних квартир, з них 43% - малогабаритні одно- та двокімнатні квартири.

Найдорожча оренда — у великих містах, особливо в Цюриху, де за 4-кімнатну квартиру щомісяця платять 1997 франків.

У кантоні Женева квартири заселені здебільшого власниками. Тут у оренді перебувають близько чверті квартир.

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