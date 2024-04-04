Кличко звернувся до уряду із пропозиціями, як забезпечити переселенців житлом — Finance.ua

Кличко звернувся до уряду із пропозиціями, як забезпечити переселенців житлом Сьогодні 12:21 — Нерухомість

Кличко звернувся до уряду із пропозиціями, як забезпечити переселенців житлом

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Верховної Ради та Уряду з пропозицією законодавчих ініціатив для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

«Київ готовий допомагати ВПО з житлом, утім ми потребуємо законодавчих змін», — наголосив у своєму зверненні Кличко.

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За його словами, сьогодні гарантоване державою право на забезпечення житлом для низки пільгових категорій органи місцевого самоврядування фактично реалізовують замість держави з місцевих бюджетів. У 2011 році Верховна Рада України звільнила забудовників від передачі частини житлової площі, окрім пайового внеску, а у 2021 році скасовано і його. Це позбавило органи місцевого самоврядування можливості забезпечувати житлом пільговиків.

«Державою затверджено Стратегію державної політики щодо ВПО та операційний план заходів з її реалізації. Але щоб їх реалізувати, потрібно внести зміни до цілої низки законів та нормативно-правових актів», — наголошує Кличко.

Для забезпечення внутрішніх переселенців житлом Київ реалізував та розпочав низку проєктів:

для їхнього тимчасового проживання закупили 113 квартир, у які вселили 379 осіб. Ще 567 квартир закупили для передачі в оренду з правом переважного викупу строком до 10 років пільговим категоріям, зокрема і ВПО, які потребують житла;

спільно з Маріуполем Київ зараз реалізовує проєкт із надання тимчасового житла для маріупольців у столиці. Водночас, з наданого Фондом держмайна переліку приміщень у Києві жоден з гуртожитків не придатний до заселення, а відремонтувати або реконструювати їх у стислі терміни теж неможливо.

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Кличко у своїх листах звернув увагу на необхідність комплексного підходу до вирішення проблеми, зокрема на загальнодержавному рівні.

Що він пропонує:

інтегрувати з відповідними базами даних і публічними електронними реєстрами Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб;

запровадити електронний кабінет внутрішньо переміщених осіб та інтегрувати його в Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб;

створити єдину базу житлових та інших приміщень, придатних для тимчасового проживання (перебування) внутрішньо переміщених осіб.

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Крім того, Кличко запропонував прийняти:

Державну цільову програму забезпечення житлом, зокрема внутрішньо переміщених осіб;

Державну програму інтеграції внутрішньо переміщених осіб, де чітко визначити термін «інтеграція внутрішньо переміщених осіб»;

Порядок міжгалузевої взаємодії державних органів, органів місцевого самоврядування, міжнародних та громадських організацій, спрямованих на надання допомоги внутрішньо переміщеним особам;

Протокол (механізму) оцінки потреб та збору даних внутрішньо переміщених осіб для їх подальшого задоволення з урахуванням критеріїв уразливості.

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Нагадаємо, Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання, обліку та надання такого житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.

Постанова має на меті надати окремим категоріям ВПО додаткові гарантії щодо недопущення їх примусового виселення із житла для тимчасового проживання у період дії воєнного стану і протягом 6 місяців після його припинення або скасування.

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