Опосредованное привлечение средств в недвижимость: как это работает — Finance.ua

Опосредованное привлечение средств в недвижимость: как это работает Сегодня 08:05 — Недвижимость

Опосредованное привлечение средств в недвижимость: как это работает

Новый Закон «О гарантировании прав на объекты недвижимого имущества, которые будут построены в будущем» назвал привлечение средств на строительство от физических и юридических лиц опосредованным привлечением средств застройщиками.

Finance.ua узнал детали, как это работает сейчас и как это влияет на инвестиции в недвижимость.

для такого опосредованного привлечения использовать только следующие механизмы: Как говорится в статье , Закон разрешил

заключение договоров купли-продажи будущих объектов недвижимости;

заключение договоров об участии в фонде финансирования строительства;

путём эмиссии целевых облигаций.

На какие нюансы обратить внимание

Юрист отметил, что, с одной стороны, такие механизмы в значительной степени усилили защиту инвесторов в строительство. Но с другой стороны — отняли для ряда застройщиков возможность использовать старые схемы привлечения инвестиций. Такие, например, как обычные договоры купли-продажи имущественных прав, потребительские общества или обслуживаемые кооперативы и другие.

«Вместе с тем, поскольку новые правила еще только вводятся, сегодня наблюдается, что некоторые застройщики пытаются использовать неоднозначную трактовку норм нового Закона, и таким образом использовать разные схемы, отличные от договоров купли-продажи будущих объектов.

На рынке встречаются формы «модернизации» старых схем инвестирования для того, чтобы использовать их в условиях действия нового законодательства. Встречается реанимация механизма Жилищно-строительных кооперативов (ЖСК или ОК), предварительных договоров и договоров обеспечения, продажи построенных квартир по форвардным контрактам и получения средств по обеспечительным платежам.

Использование таких схем имеет целью облегчить застройщикам способы привлечения средств для строительства, но они нивелируют ту защиту, которая имеет целью предоставить новый Закон. Поэтому я не советовал бы иметь дело с такими договорами. А в случае все же их заключения иметь в виду все возможные риски", — советует Ткаченко.

О наиболее распространенных нарушениях от застройщиков читайте по ссылке ниже:

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