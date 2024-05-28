Как покупать недвижимость, владелец которой находится за границей, — советы экспертов Сегодня 20:01 — Личные финансы

Как покупать недвижимость, владелец которой находится за границей, — советы экспертов

Юристы дали советы, на что следует обращать внимание тем, кто планирует покупать недвижимость, владелец которой находится за границей.

По словам Елены Маленковой, управляющего партнера KDU Realty Group, если владелец недвижимости находится за границей, следует обратить внимание на способы легального вывоза средств. Поэтому в договоре должно быть несколько пунктов о том, как получить средства.

Также покупатель должен проверить полномочия доверенного лица, если на сделке не присутствуют владельцы. Доверенность может быть либо консульской, либо нотариальной, заверенной нотариусом того государства, в котором находится собственник.

На доверенности нужно ставить апостиль, хотя с некоторыми странами у Украины подписаны соглашения о юридической помощи, поэтому апостиль не ставится. Проверкой доверенности занимаются нотариусы.

«Однако никто не будет делать экспертизу — ни юристы, ни нотариус. Поэтому лучше покупать через риелторов, которые знают владельцев и с ними подписано соглашение на поиск покупателя.

Не радуйтесь, что «нет посредника». Как раз нужно 10 раз подумать, почему владелец не хочет продавать через риелтора. Возможно, не все в порядке с документами или с домом", — отмечает Маленкова.

Также эксперт советует тщательно проверять доверенности, выданные за рубежом.

Почему это риск

Юрист Дмитрий Ткаченко обращает внимание, что продажа недвижимости по доверенности является очень рискованной схемой, поскольку документ может быть как поддельным, так и полученным путем обмана.

Особого внимания заслуживает доверенность иностранного происхождения. Не исключено, что в будущем появится «настоящий владелец», который может инициировать судебную тяжбу по обжалованию вашего договора купли-продажи, и вы рискуете потерять и недвижимость, и деньги.

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Также следует обратить внимание на то, чтобы на момент заключения соглашения все зарегистрированные лица были выписаны, особенно это касается несовершеннолетних детей. Обратите внимание и на отсутствие задолженности по оплате коммунальных услуг. Об этом не стоит забывать, чтобы после покупки недвижимости не получить сюрприз в виде долга в несколько тысяч гривен.

«Перед тем как давать задаток, рекомендую проводить видеоконференцию с владельцем, в руках которого должен быть паспорт и ИНН. Пусть покажет свои документы. Важно убедиться, что это именно он. Можно также спросить соседей, если дом заселен, или отдел продаж, если это новостройка», — отмечает Маленкова.

Мифическая стоимость

Относительно стоимости недвижимости она обращает внимание на еще один миф — реальную цену на квартиру.

«Владельцы часто ориентируются на цены аналогичных квартир, которые видели на досках объявлений. Однако настоящая цена — это та, за которую действительно покупают. Одна и та же квартира может быть продана по разной цене. Например, в одном жилом комплексе, где продаются 60 однокомнатных квартир, реальная цена продажи может быть от 10 до 20% ниже самой низкой цены, которая выставлена ​​на сайтах. Это из-за конкуренции между квартирами. В таких случаях следует нанимать специалистов по недвижимости и юристов. Не опираться на опыт друзей или родственников», — комментирует управляющий партнер KDU Realty Group.

Что делать, если столкнулись с мошенниками

Ткаченко рассказал, что делать в случае, если после заключения договора покупатель понял, что стал жертвой мошеннической схемы.

«Начать, конечно же, нужно с обращения к адвокату, предоставить ему все документы, которые имеете на руках, и рассказать все детали заключения сделки. Если человек стал жертвой мошенников, то есть необходимость в обращении в правоохранительные органы и инициировании возбуждения уголовного дела по факту мошеннических действий. После этого у вашего адвоката будет достаточно широкое поле для маневров, чтобы восстановить нарушенные права покупателя, в частности, в рамках уголовного производства сможет обратиться в суд с гражданским иском», — объяснил эксперт.

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