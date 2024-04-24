Какую недвижимость покупают украинцы в Польше — Finance.ua

Какую недвижимость покупают украинцы в Польше Сегодня 19:01 — Недвижимость

Какую недвижимость покупают украинцы в Польше

Украинцы занимают первое место среди иностранных покупателей квартир в Польше. Больше всего украинцы покупают в Польше квартиры, гаражи и коммерческие помещения.

Об этом пишет Ukrayina. pl со ссылкой на Money.pl.

«Почти половина помещений, которые были проданы лицам из-за границы, были приобретены гражданами Украины. Однако площадь их квартир несколько меньше, чем других иностранцев», — говорится в сообщении.

Какую недвижимость покупают украинцы в Польше

В прошлом году в Польше иностранцы купили более 14 тысяч квартир. На первом месте среди покупателей из-за границы — это украинцы.

Граждане Украины купили в Польше примерно 7 тысяч квартир, что на 10% больше, чем в 2022 году.

«Без обязанности получения специального разрешения украинцы приобрели в Польше в 2023 году более 7,7 тысяч единиц недвижимости. Однако в это количество входят не только квартиры, но и гаражи и коммерческие помещения. Из указанных выше 7,7 тысячи объектов недвижимости самостоятельные жилые помещения составляют примерно 7,1 тысячи штук», — говорится в статье.

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Однако аналитики подчеркивают, что украинцы в большинстве покупали более скромные квартиры по сравнению с другими иностранцами.

«Средний размер квартиры, которую покупают украинцы (не более 54 квадратных метров), ниже среднего размера квартиры, которую покупают все иностранцы (58 квадратных метров)», — пояснил эксперт по недвижимости Бартош Турек.

Где квартир купили больше всего

Больше всего квартир иностранцы купили в Варшаве — 2,9 тысячи. Далее следует Краков (1,6 тысячи) и Лодзь, Познань, Гожув-Велькопольский, Гданьск и Щецин.

Напомним, в 2023 году почти 4,8 тысячи украинцев в Польше работали нелегально . Больше всего таких случаев обнаружено в строительной отрасли. Также многие граждане Украины выполняли работу незаконно в сфере административных услуг, через агентства временной занятости, в промышленной переработке и в области размещения и питания.

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Количество украинцев, которых обеспечивает жильем работодатель, увеличилось почти в 2,5 раза по сравнению с 2022 годом. В течение I квартала 2024 года 55% украинцев сказали, что пользуются жильем от работодателя, 33% отметили, что снимают жилье за ​​свой счет, 8% нашли приют у поляков дома и 4% проживают в центрах коллективного размещения.

Большинство работодателей страны ценят работников из Украины за скорую адаптацию и трудолюбие. Однако граждане Польши ухудшили отношение к украинским работникам.

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