Скільки нового житла ввели в експлуатацію з початку року — Finance.ua

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Скільки нового житла ввели в експлуатацію з початку року

Нерухомість
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Скільки нового житла ввели в експлуатацію з початку року
Скільки нового житла ввели в експлуатацію з початку року
Введення в експлуатацію житла в Україні за підсумками січня-березня 2024 року збільшилося на 12,2% порівняно з аналогічним періодом 2023 року — до 2 млн 178,6 тис. кв. м.
Про це повідомила Державна служба статистики.

Міста/села

У містах у першому кварталі введено в експлуатацію 1 млн 166,2 тис. кв. м житла, що на 20,5% вище за показник першого кварталу минулого року.
У сільській місцевості введено на 8,9% житла, ніж у січні-березні 2023 року — 1 млн 12,3 тис. кв. м.
Загалом у першому кварталі в експлуатацію введено 25,4 тис. квартир, що на 2,3% більше, ніж у першому кварталі 2023 року. При цьому 17,3 тис. квартир введено в багатоквартирних будинках. У містах введено 16,1 тис. квартир, у селах — 9,2 тис.

Де введено в експлуатацію найбільше житла

За підсумками січня-березня найбільше житла введено:
  • Київська область — 453,2 тис. кв. м або 4,9 тис. квартир (20,8% загального обсягу);
  • Київ — 236,9 тис. кв. м або 3,4 тис. квартир (10,9%);
  • Львівська область — 212,1 тис. кв. м або 2,2 тис. квартир (9,7%);
  • Івано-Франківська — 157,9 тис. кв. м або 1,8 тис. квартир (7,3%)
  • Волинська — 153,2 тис. кв. м або 2 тис. квартир (7%).

Де найбільше зросли обсяги введення житла

Найбільше зростання обсягів введення житла в січні-березні зафіксовано:
  • у Донецькій області +400% (4 300 квадратних метрів);
  • у Запорізькій області +335% (11 600 квадратних метрів).

Довідка Finance.ua:

  • вартість оренди квартир у столиці почала зростати. Як зазначають експерти, ціни вже зрівнялися з тими, що були зафіксовані до початку війни. Тенденція до подорожчання продовжує набирати обертів;
  • за даними Держстату, у першому кварталі 2024 року ціни на житлову нерухомість в Україні, порівняно з аналогічним періодом 2023 року, зросли в середньому на 16,0%. Найбільше подорожчали квартири на первинному ринку;
  • на вторинному ринку піднялися ціни на квартири. За останні пів року ціна квадратного метра зросла більше, ніж на 5 тис. — із середніх 52 549 до 57 630 грн. За рік же ціни зросли ще більше — майже на 7 тис. грн.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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