Квартиры от застройщиков: какие нюансы со строительством — Finance.ua

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Квартиры от застройщиков: какие нюансы со строительством

Недвижимость
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Квартиры от застройщиков: какие нюансы со строительством
Квартиры от застройщиков: какие нюансы со строительством
Покупка недвижимости, несмотря на войну, остается актуальной для украинцев. Впрочем, иногда можно попасть на мошенников, оставшись и без денег, и без квартиры.
Юрист, СЕО и соучредитель проекта Monitor. Estate Владимир Копоть рассказывает, что добавились договоры по будущим объектам недвижимости (БОСам), которые сейчас являются единственным официальным способом инвестирования для нового строительства.
Внимание следует обратить на фиксацию сроков строительства и заключения основных договоров, а также условия и сроки расторжения договоров и возврата средств.
Кроме того, необходимо проверить наличие у застройщика необходимых разрешительных документов, статус земельного участка, наличие технических условий на подключение коммуникаций, наличие судов и открытых исполнительных производств, а также условия приобретения недвижимости, прописанные в договорах. Вас должны насторожить привлекательная цена, отсутствие определенных разрешительных документов и обещания, что они скоро будут, наличие судебных споров между участниками строительства и т. д.

Что не так с ипотекой в ​​Украине 🔍

Сравните стоимость с ценами на другие объекты строительства в желаемом в районе.
Владимир Копоть советует заказать такую ​​проверку у юриста или самостоятельно проанализировать недвижимость, обратив внимание на вышеприведенные вещи.

Справка Finance.ua:

  • Ввод в эксплуатацию жилья в Украине по итогам января-марта 2024 года увеличился на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года — до 2 млн 178,6 тыс. кв. м. Об этом сообщила Государственная служба статистики.
  • В городах в первом квартале введено в эксплуатацию 1 млн 166,2 тыс. кв. м жилья, что на 20,5% выше показателя первого квартала прошлого года. В сельской местности введено на 8,9% жилья больше, чем в январе-марте 2023 года — 1 млн 12,3 тыс. кв. м.
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Самые распространенные нарушения от застройщиков

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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