Как украинцам в Литве получить бесплатное жилье — Finance.ua

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Как украинцам в Литве получить бесплатное жилье

Недвижимость
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С начала большой войны в Украине Литва приняла десятки тысяч наших беженцев. Кроме того, местные предприятия привлекают украинцев к работе бесплатным жильем и отсутствием языкового барьера.
Миграционная платформа EWL рассказывает, на каких условиях украинцы могут получить бесплатное жилье.

Украинцы в Литве

С начала полномасштабного вторжения рф работу в Литве нашли около 32,4 тысяч граждан Украины со статусом временной защиты (из почти 86 тысяч, зарегистрированных в Миграционной службе Литвы).
При этом страна готова трудоустроить еще больше украинцев на фоне:
  • ожидаемого роста экономики на 1,6%
  • низкого уровня безработицы
Для легализации и работы в Литве граждане Украины должны получить статус временной защиты. Он дает право на работу и проживание в стране на один год с возможностью продления.
Такой статус предоставляют тем, кто на момент полномасштабного вторжения (именно 24 февраля 2022 года) находился в Украине. Альтернативный вариант — гуманитарная виза, процедура получения которой тоже несложная.

Как получить бесплатное жилье

С началом сезонных работ в апреле количество вакансий для граждан Украины существенно выросло. В настоящее время количество предложений работы для граждан Украины, зарегистрированных в службе занятости, около 2 тысяч.
В Литве требуются работники во многих отраслях, особенно в производстве, строительстве, здравоохранении, производстве продуктов питания и сфере гостеприимства.
По словам руководителя международной рекрутации EWL Маргариты Нестеренко, литовский рынок труда насыщен разного рода вакансиями для украинцев.
«Литва остается одной из стран, где легче всего трудоустроиться гражданам Украины. Это можно сделать за один день на основе временной защиты или гуманитарной визы», — добавила она.
Эксперт отметила, что для работников предоставляют:
  • жилье бесплатно
  • жилье за ​​невысокую доплату
«И часто это жилье гостиничного типа в крупных городах или пригородах, поскольку там расположены предприятия», — уточнила Нестеренко.

Язык

Еще один «бонус» для украинцев — большое количество вакансий, где не нужно знать литовский язык.
По словам Нестеренко, на некоторых предприятиях уже начали трудоустраивать переводчиков для украинских работников.
На украинском языке даже прописывают рабочие инструкции.
«Кроме того, что часто можно найти общий язык по-русски, учитывая, что этот язык знают в Литве», — добавила представитель EWL.
По материалам:
РБК-Україна
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