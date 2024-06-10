Через несколько недель каждый сможет подать заявление на компенсацию из-за разрушения жилья в Международный реестр ущерба — Finance.ua
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Через несколько недель каждый сможет подать заявление на компенсацию из-за разрушения жилья в Международный реестр ущерба

Недвижимость
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Через несколько недель каждый сможет подать заявление на компенсацию из-за разрушения жилья в Международный реестр ущерба
Через несколько недель каждый сможет подать заявление на компенсацию из-за разрушения жилья в Международный реестр ущерба
Через несколько недель каждый украинец сможет подать заявление на компенсацию из-за разрушения жилья из-за войны в Международный реестр ущерба.
Об этом сообщил исполнительный директор реестра Маркиян Ключковский, передает «Бабель».
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Сейчас заявление в реестр могут подать только те люди, которые ранее подавали заявление о повреждении их имущества через украинскую программу «єВідновлення».
«Но примерно через 2—3 недели это ограничение снимут, и заявление об ущербе, нанесенном их жилью из-за войны, сможет подать каждый», — рассказал Ключковский.
В целом в Международный реестр ущерба подали около 3,5 тысяч заявлений.
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Напомним, 2 апреля 2024 года в Гааге запустили Международный реестр ущерба из-за российской агрессии против Украины. Его создали 17 мая 2023 года, соглашение подписали более 40 государств — членов Совета Европы, а также США, Япония и Канада.
В реестр можно подать заявление о жилье, которое россия повредила или разрушила во время войны.
Теперь страны должны создать Компенсационную комиссию, которая будет изучать все заявления и оценивать реальную сумму ущерба. На третьем этапе россия должна выплатить компенсации.
По материалам:
theБабель
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