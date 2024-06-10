Через несколько недель каждый сможет подать заявление на компенсацию из-за разрушения жилья в Международный реестр ущерба — Finance.ua

Через несколько недель каждый сможет подать заявление на компенсацию из-за разрушения жилья в Международный реестр ущерба Сегодня 15:15 — Недвижимость

Через несколько недель каждый сможет подать заявление на компенсацию из-за разрушения жилья в Международный реестр ущерба

Через несколько недель каждый украинец сможет подать заявление на компенсацию из-за разрушения жилья из-за войны в Международный реестр ущерба.

Об этом сообщил исполнительный директор реестра Маркиян Ключковский, передает «Бабель».

Читайте также Через портал «Дія» теперь можно подать заявление в международный Реестр ущерба

Сейчас заявление в реестр могут подать только те люди, которые ранее подавали заявление о повреждении их имущества через украинскую программу «єВідновлення».

«Но примерно через 2—3 недели это ограничение снимут, и заявление об ущербе, нанесенном их жилью из-за войны, сможет подать каждый», — рассказал Ключковский.

В целом в Международный реестр ущерба подали около 3,5 тысяч заявлений.

Напомним, 2 апреля 2024 года в Гааге запустили Международный реестр ущерба из-за российской агрессии против Украины. Его создали 17 мая 2023 года, соглашение подписали более 40 государств — членов Совета Европы, а также США, Япония и Канада.

В реестр можно подать заявление о жилье, которое россия повредила или разрушила во время войны.

Теперь страны должны создать Компенсационную комиссию, которая будет изучать все заявления и оценивать реальную сумму ущерба. На третьем этапе россия должна выплатить компенсации.

theБабель По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.