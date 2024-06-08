В Киеве за последний месяц подорожала аренда жилья — исследование ЛУН Сегодня 10:12 — Недвижимость

В Киеве за последний месяц подорожала аренда жилья — исследование ЛУН

Столица является одним из популярнейших городов для аренды квартиры. Стоимость жилья зависит от района столицы, а также от площади и ремонта недвижимости. Дешевле всего снимать квартиры в Деснянском районе Киева.

Об этом свидетельствует статистика ЛУН.

Стоимость аренды в Киеве

Стоимость аренды однокомнатных квартир в Киеве в среднем составляет 13 500 — 14 тыс. грн. Это на 1000 грн дороже, чем в предыдущем месяце.

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Снять двухкомнатную квартиру на месяц будет стоить 16−18 тыс. грн. Цены за двухкомнатные квартиры за последний месяц выросли на 500 грн.

Стоимость аренды трехкомнатных колеблется от 20 тыс. до 61 тыс. в месяц.

Где дороже всего снимать квартиру

Самые дорогие квартиры в Печерском районе. Здесь стоимость аренды квартиры в среднем составляет:

однокомнатные — 28 700 грн

двухкомнатные — 39 000 грн.

трехкомнатные — 61 300 грн.

Самая дешевая аренда в столице

Самые дешевые квартиры в Деснянском районе. Здесь цены на аренду в среднем составляют:

однокомнатные — 7 500 грн

двухкомнатные — 10 тыс. грн

Данных об аренде трехкомнатных квартир в этом районе недостаточно, чтобы производить средние подсчеты.

Сколько стоит квартира в столице

Стоимость покупки квартир на первичном рынке тоже незначительно возросла. За последний месяц она поднялась на 1 тыс. грн и сейчас в среднем составляет 59 тыс. грн за кв.

Значительно снизились цены на покупку однокомнатных квартир на вторичном рынке по сравнению с предыдущим месяцем. Такое жилье раньше оценивали в среднем в 62 тыс. долларов, а сейчас — 49 тыс. долларов.

Цены на двухкомнатные и трехкомнатные квартиры на вторичном рынке существенно не изменились и составляют 65 тыс. грн и 130 тыс. грн соответственно.

Напомним, по данным OLX, Киев, Львов и Одесса занимают лидерские позиции среди городов, где украинцы чаще всего снимают жилье для посуточной аренды.

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