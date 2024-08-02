Строительный бум в Ужгороде и дешевая Одесса: что сейчас происходит на рынке недвижимости — Finance.ua

Строительный бум в Ужгороде и дешевая Одесса: что сейчас происходит на рынке недвижимости Сегодня 09:04 — Недвижимость

Строительный бум в Ужгороде и дешевая Одесса: что сейчас происходит на рынке недвижимости, freepik.com

Ужгород стал лидером Украины по строительству. После Ужгорода быстрее всего застраивают Ивано-Франковск и Львов. Далее — города Киевской области — Бучу и Ирпень.

Об этом рассказала президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Елена Гайдамаха в интервью Украинскому радио.

Цены на аренду жилья

По стоимости аренды жилья самым дорогим городом Украины стал Ужгород, далее следуют Львов и Киев.

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Ужгороде колеблется от 200 долларов и выше. Но есть очень современные квартиры, требующие высокой цены. Это происходит потому, что Ужгород на первом месте по строительству, там очень много новостроек.

По словам эксперта, в столице сейчас достаточно дорогая аренда и трудно найти квартиру.

«40% и более объявлений, размещенных на различных порталах, — фейковые. Это несуществующие объекты, по которым работает риэлторский рынок. Для того, чтобы поймать клиента, чтобы он позвонил по телефону и ему сказали „извините, этой квартиры нет, но есть немного больше или немного дороже, в другом районе“ и т. д. », — объяснила Гайдамаха.

Рейтинг городов по строительству

На первом месте по строительству все же остается Ужгород, возле него Ивано-Франковск, затем идет Львов и только затем Киевская область, не Киев.

Какая сейчас ситуация в крупных городах, которые ближе к линии фронта

«Днепр мы можем вынести за скобки, потому что, несмотря на ощущаемые в городе постоянные обстрелы, там продажи существуют. Цены не падают, они устойчиво стоят на месте. Также цены стоят и в Запорожье, Сумах, Харькове, но они более чем на 50% упали», — рассказала эксперт.

В Одессе цены сильно упали. «Я не помню, чтобы можно было в районе Аркадии купить однокомнатную квартиру за 35 тысяч. Такие цены сейчас существуют», — добавила она.

Справка Finance.ua:

по данным ЛУН, первые два года войны Львов считался самым дорогим городом по аренде квартир, сейчас ситуация изменилась. Самым дорогим городом в июле является Ужгород — однокомнатная квартира здесь стоит в среднем 17 700 грн. Это дороже, чем в столице или во Львове;

в этом году в 15 различных областях Украины официально стартовал пляжный сезон. Недвижимость поделилась стоимостью посуточной аренды в курортных городах и селах Украины;



ранее руководитель сектора развития продаж «OLX Недвижимость» Оксана Остапчук рассказала, что украинцы массово продают жилье. На конец июня количество активных объявлений о продаже квартир выросло на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, достигнув почти 270,5 тысячи. Из-за большого количества предложений на рынке владельцам квартир становится все труднее найти покупателя.

Українське радіо По материалам:

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