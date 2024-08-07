Цены на аренду квартир в столице постепенно растут (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Цены на аренду квартир в столице постепенно растут (инфографика)

Недвижимость
137
Цены на аренду квартир в столице постепенно растут (инфографика)
Цены на аренду квартир в столице постепенно растут (инфографика)
В августе 2024 года медианная арендная плата составляет 13 974 грн за однокомнатную квартиру, 19 638 грн за двухкомнатную и 26 613 грн за трехкомнатную квартиру.
Об этом сообщает платформа объявлений по аренде и покупке жилья M2bomber.
На нижеприведенном графике видно, что в 2024 году цены на аренду квартир в столице постепенно увеличиваются. Особенно заметен рост стоимости аренды двух- и трехкомнатных квартир, которые в последнее время значительно подорожали.
Цены на аренду квартир в столице постепенно растут (инфографика)
Цены на аренду квартир в столице постепенно растут (инфографика)
Стоимость аренды больше всего выросла в Шевченковском районе — до 29 500 грн, при этом немного упала в Дарницком районе — 17 850 грн.
Цены на аренду квартир в столице постепенно растут (инфографика)
Напомним, в Украине в скором времени появится новый вид аренды — социальный. Речь идет о жилье в домах, принадлежащих местным общинам. Размер аренды будет значительно ниже, чем на рынке. В некоторых случаях у арендаторов появится возможность выкупа жилья.
Сейчас в Украине разрабатывают новое жилищное законодательство, рассказывает автор этих изменений, председатель Комитета ВРУ по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Справка Finance.ua:

  • Самым дорогим городом в июле является Ужгород — однокомнатная квартира здесь стоит в среднем 17 700 грн. Это дороже, чем в столице или во Львове.
  • Во Львове средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 16 500 грн, в Киеве в свою очередь 15 000 грн. Далее в рейтинге идут города с относительно одинаковой стоимостью аренды жилья:
  • Черновцы — 12 300 грн за однокомнатную,
  • Ивано-Франковск, Кропивницкий, Полтава, Ровно — 12 000 грн.
  • Также одинаково стоит аренда однокомнатных квартир в Виннице и Днепре — 11 500 и 11 000 грн соответственно.
Кстати, получить больше с депозита можно, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

Получить больше с депозита

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.