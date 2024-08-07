Цены на аренду квартир в столице постепенно растут (инфографика) — Finance.ua

Цены на аренду квартир в столице постепенно растут (инфографика) Сегодня 09:00 — Недвижимость

Цены на аренду квартир в столице постепенно растут (инфографика)

В августе 2024 года медианная арендная плата составляет 13 974 грн за однокомнатную квартиру, 19 638 грн за двухкомнатную и 26 613 грн за трехкомнатную квартиру.

Об этом сообщает платформа объявлений по аренде и покупке жилья M2bomber

На нижеприведенном графике видно, что в 2024 году цены на аренду квартир в столице постепенно увеличиваются. Особенно заметен рост стоимости аренды двух- и трехкомнатных квартир, которые в последнее время значительно подорожали.

Стоимость аренды больше всего выросла в Шевченковском районе — до 29 500 грн, при этом немного упала в Дарницком районе — 17 850 грн.

Напомним, в Украине в скором времени появится новый вид аренды — социальный. Речь идет о жилье в домах, принадлежащих местным общинам. Размер аренды будет значительно ниже, чем на рынке. В некоторых случаях у арендаторов появится возможность выкупа жилья.

Сейчас в Украине разрабатывают новое жилищное законодательство, рассказывает автор этих изменений, председатель Комитета ВРУ по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Справка Finance.ua:

Самым дорогим городом в июле является Ужгород — однокомнатная квартира здесь стоит в среднем 17 700 грн. Это дороже, чем в столице или во Львове.

Во Львове средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 16 500 грн, в Киеве в свою очередь 15 000 грн. Далее в рейтинге идут города с относительно одинаковой стоимостью аренды жилья:

Черновцы — 12 300 грн за однокомнатную,

— 12 300 грн за однокомнатную, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Полтава, Ровно — 12 000 грн.

Также одинаково стоит аренда однокомнатных квартир в Виннице и Днепре — 11 500 и 11 000 грн соответственно.

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