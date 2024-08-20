Минфин готовит законопроект, который обяжет таксистов и курьеров платить налоги как самозанятых — Finance.ua

Минфин готовит законопроект, который обяжет таксистов и курьеров платить налоги как самозанятых Сегодня 17:02 — Личные финансы

Минфин готовит законопроект, который обяжет таксистов и курьеров платить налоги как самозанятых

Министерство финансов готовит новые правила налогообложения для онлайн-сервисов Bolt, Uber, Uklon, Glovo: в правительстве и Раде рассматриваются два концепта предстоящих изменений.

Об этом идет речь в материале Forbes Ukraine.

Первый концепт предполагает, что онлайн-платформы станут информационными агентами и будут только передавать данные о доходах пользователей в налоговую (таксистов, курьеров).

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Пользователи смогут зарегистрироваться как самозанятые и платить 5% налога от своего оборота.

Для этого не нужно будет вести ФЛП или подавать отчетность — достаточно открыть специальный счет в банке, с которого налоги будут автоматически перечисляться.

Второй концепт, поддерживаемый главой финансового комитета Верховной Рады Даниилом Гетманцевым, предусматривает более жесткие условия.

Онлайн-платформы станут налоговыми агентами и сами будут ответственны за удержание и уплату налогов с заработка своих пользователей.

Например, когда сервис такси будет перечислять водителю средства с заказа, он должен будет сразу вычесть из них налоги, а дальше платить их в бюджет и отчитываться перед налоговой.

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Второй вариант был бы более легким в администрировании, но сами сервисы не хотят быть налоговыми агентами.

Однако Гетманцев отмечает: дискуссии пока продолжаются и окончательного решения нет.

Напомним, операторов цифровых платформ (такси, аренда недвижимости, маркет-плейсы и приложения для продажи товаров и предоставления услуг) планируют обязать собирать информацию о доходах лиц, использующих эти платформы для продажи своих товаров и услуг. Эту информацию нужно будет подавать в Государственную налоговую службу.

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Економічна Правда По материалам:

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