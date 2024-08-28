Минфин более чем в два раза снизил ожидания поступлений от законопроекта о повышении налогов — Finance.ua

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Минфин более чем в два раза снизил ожидания поступлений от законопроекта о повышении налогов

Казна и Политика
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Минфин более чем в два раза снизил ожидания поступлений от законопроекта о повышении налогов
Минфин более чем в два раза снизил ожидания поступлений от законопроекта о повышении налогов
Министерство финансов Украины снизило ожидания поступлений от законопроекта № 11 416-д о повышении налогов со 125 млрд грн до 57,8 млрд грн.
Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной деятельности Даниил Гетманцев.
Согласно документу, который он обнародовал, на следующий год ожидания поступлений в результате принятия указанного законопроекта также снизились: с 350 млрд грн до 136,2 млрд грн.
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Как отмечено в документе, от повышения военного сбора в 2024 году планируется привлечь 27,3 млрд грн (107,7 млрд грн 2025 года), от налога 50% на банки — 27,3 млрд грн (9,3 млрд грн 2025 года), от увеличения налогов на I-II группу ФЛП — 1,7 млрд грн (7,8 млрд грн в следующем году), от авансовых взносов на АЗС — 1 млрд грн (4,3 млрд грн 2025 года).
По словам первого заместителя председателя комитета Ярослава Железняка, две нормы не успеют дать эффект в этом году — введение 1% на ФЛП III группы и 25% прибыли на финучреждения. Но, согласно обнародованному Гетманцевым документу, в 2025 году ожидаемые поступления от этих налоговых норм определены в размере 6,8 млрд грн и 157 млн ​​грн соответственно.
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Как сообщалось, 26 августа Железняк обнародовал в своем телеграм-канале доработанный правительственный законопроект о повышении налогов (№ 11 416), предусматривающий повышение налога на прибыль банков в 2024 году с 25% до 50% и на прибыль финансовых компаний с 18% до 25%, а также подачу ежемесячной отчетности по налогу на доходы физлиц.
В то же время, в законопроекте остались нормы о повышении военного сбора (ВС) с 1,5% до 5%; установление ВС для ФЛП первой и второй групп в размере 10% от МЗП (минимальной заработной платы — ИФ-У), ВС в размере 1% для третьей группы плательщиков единого налога, а также установление ежемесячных авансовых взносов для АЗС (в новой редакции).
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Со своей стороны Гетманцев акцентировал, что отказ от инициативы 1% налога с оборота предприятий в доработанном законопроекте не привел к повышению налога на добавленную стоимость (НДС), которое обсуждалось как альтернатива. По его словам, правительство также убрало из законопроекта ВС на «предметы роскоши».
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Согласно тексту документа, Кабмин решил также отказаться от снижения порога беспошлинных посылок из-за рубежа с EUR150 до EUR45.
«Если посчитать, сколько в этом году принесет дополнительных средств доработанный правительственный законопроект, то получится точно меньше 125 млрд грн. (…) У меня нет расчетов, но похоже, что на 30−40 млрд грн уменьшили ожидания минимум», — отметил Железняк.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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