Минфин более чем в два раза снизил ожидания поступлений от законопроекта о повышении налогов — Finance.ua

Минфин более чем в два раза снизил ожидания поступлений от законопроекта о повышении налогов
Министерство финансов Украины снизило ожидания поступлений от законопроекта № 11 416-д о повышении налогов со 125 млрд грн до 57,8 млрд грн.
Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной деятельности Даниил Гетманцев.
Согласно документу, который он обнародовал, на следующий год ожидания поступлений в результате принятия указанного законопроекта также снизились: с 350 млрд грн до 136,2 млрд грн.
Как отмечено в документе, от повышения военного сбора в 2024 году планируется привлечь 27,3 млрд грн (107,7 млрд грн 2025 года), от налога 50% на банки — 27,3 млрд грн (9,3 млрд грн 2025 года), от увеличения налогов на I-II группу ФЛП — 1,7 млрд грн (7,8 млрд грн в следующем году), от авансовых взносов на АЗС — 1 млрд грн (4,3 млрд грн 2025 года).
По словам первого заместителя председателя комитета Ярослава Железняка, две нормы не успеют дать эффект в этом году — введение 1% на ФЛП III группы и 25% прибыли на финучреждения. Но, согласно обнародованному Гетманцевым документу, в 2025 году ожидаемые поступления от этих налоговых норм определены в размере 6,8 млрд грн и 157 млн грн соответственно.
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Как сообщалось, 26 августа Железняк обнародовал в своем телеграм-канале доработанный правительственный законопроект о повышении налогов (№ 11 416), предусматривающий повышение налога на прибыль банков в 2024 году с 25% до 50% и на прибыль финансовых компаний с 18% до 25%, а также подачу ежемесячной отчетности по налогу на доходы физлиц.
В то же время, в законопроекте остались нормы о повышении военного сбора (ВС) с 1,5% до 5%; установление ВС для ФЛП первой и второй групп в размере 10% от МЗП (минимальной заработной платы — ИФ-У), ВС в размере 1% для третьей группы плательщиков единого налога, а также установление ежемесячных авансовых взносов для АЗС (в новой редакции).
Со своей стороны Гетманцев акцентировал, что отказ от инициативы 1% налога с оборота предприятий в доработанном законопроекте не привел к повышению налога на добавленную стоимость (НДС), которое обсуждалось как альтернатива. По его словам, правительство также убрало из законопроекта ВС на «предметы роскоши».
Согласно тексту документа, Кабмин решил также отказаться от снижения порога беспошлинных посылок из-за рубежа с EUR150 до EUR45.
«Если посчитать, сколько в этом году принесет дополнительных средств доработанный правительственный законопроект, то получится точно меньше 125 млрд грн. (…) У меня нет расчетов, но похоже, что на 30−40 млрд грн уменьшили ожидания минимум», — отметил Железняк.
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