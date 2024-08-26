Повышение налогов: что нового в доработанном законопроекте — Finance.ua

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Повышение налогов: что нового в доработанном законопроекте

Личные финансы
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Повышение налогов: что нового в доработанном законопроекте
Повышение налогов: что нового в доработанном законопроекте
Народный депутат Ярослав Железняк рассказал о деталях доработанного проекта закона о повышении налогов, который должен быть вынесен на рассмотрение профильного комитета и затем парламента.
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«И так последняя информация о повышении налогов. Текст доработанного правительственного законопроекта, который хотят выносить скоро на Комитет и уже в первые недели сентября в Раду», — написал Железняк в своем Telegram-канале.

Что изменилось

По его словам, из старого текста законопроекта в документе осталось:
  • повышение ставки военного сбора с 1,5 до 5%;
  • установление военного сбора для ФЛП первой и второй групп в размере 10% от минимальной зарплаты;
  • ⁠установление военного сбора в размере 1% для ІІІ группы единого налога;
  • установление ежемесячных авансовых взносов для АЗС (с измененной редакцией).
Из нового, что добавили:
  • установление ставки налога на прибыль для банков в размере 50% на 2024 год; ⁠
  • повышение ставки налога на прибыль для финансовых компаний до 25%; ⁠
  • ежемесячная отчетность по НДФЛ.
«Отмечу что действительно большинство этих пунктов было в позициях бизнеса: сократить объем увеличения налогов, сократить расходы бюджета, перезагрузка таможни и запуск комиссии по БЭБ, детенизация
И то, что нет ни налога 1% с оборота, ни даже повышения НДС… ну это действительно молодцы", — написал Железняк в ответ на публикацию председателя Комитета ВР по финансам Даниила Гетманцева.

Справка Finance.ua:

  • вопрос увеличения налогов в Украине является неотложным, Верховная Рада может начать его рассмотрение уже в сентябре, заявил глава украинского парламента Руслан Стефанчук;
  • международные доноры Украины будут воспринимать как важный сигнал прогресс в принятии налоговых изменений. В Международном валютном фонде считают нужным определенное повышение налогов в Украине.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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