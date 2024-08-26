Повышение налогов: что нового в доработанном законопроекте — Finance.ua

Повышение налогов: что нового в доработанном законопроекте Сегодня 17:13 — Личные финансы

Повышение налогов: что нового в доработанном законопроекте

Народный депутат Ярослав Железняк рассказал о деталях доработанного проекта закона о повышении налогов, который должен быть вынесен на рассмотрение профильного комитета и затем парламента.

«И так последняя информация о повышении налогов. Текст доработанного правительственного законопроекта, который хотят выносить скоро на Комитет и уже в первые недели сентября в Раду», — написал Железняк в своем Telegram-канале.

Что изменилось

По его словам, из старого текста законопроекта в документе осталось:

повышение ставки военного сбора с 1,5 до 5%;

установление военного сбора для ФЛП первой и второй групп в размере 10% от минимальной зарплаты;

⁠установление военного сбора в размере 1% для ІІІ группы единого налога;

установление ежемесячных авансовых взносов для АЗС (с измененной редакцией).

Из нового, что добавили:

установление ставки налога на прибыль для банков в размере 50% на 2024 год; ⁠

повышение ставки налога на прибыль для финансовых компаний до 25%; ⁠

ежемесячная отчетность по НДФЛ.

«Отмечу что действительно большинство этих пунктов было в позициях бизнеса: сократить объем увеличения налогов, сократить расходы бюджета, перезагрузка таможни и запуск комиссии по БЭБ, детенизация

И то, что нет ни налога 1% с оборота, ни даже повышения НДС… ну это действительно молодцы", — написал Железняк в ответ на публикацию председателя Комитета ВР по финансам Даниила Гетманцева.

Справка Finance.ua:

вопрос увеличения налогов в Украине является неотложным, Верховная Рада может начать его рассмотрение уже в сентябре, заявил глава украинского парламента Руслан Стефанчук;



международные доноры Украины будут воспринимать как важный сигнал прогресс в принятии налоговых изменений. В Международном валютном фонде считают нужным определенное повышение налогов в Украине.

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