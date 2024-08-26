«Повышение налогов — это та история, которую мы неизбежно должны пройти» — министр финансов Сегодня 16:13 — Казна и Политика

«Повышение налогов — это та история, которую мы неизбежно должны пройти» — министр финансов

Украина вынуждена пересмотреть бюджет и увеличить расходы сектора безопасности и обороны. Поэтому в стране повышение налогов неизбежно.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире телемарафона.

«Война она довольно прожорливая, она сжирает все. И то, что мы сейчас выходим на 2,2 триллиона гривен на сектор безопасности и обороны — это уже такой вызов, на который мы должны реагировать. Поэтому повышение налогов — это та история, которую мы неизбежно должны пройти», — заявил Марченко.

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По его словам, Минфин ищет компромиссный вариант с парламентариями по повышению налогов. Марченко считает, что в ближайшее время стороны придут к компромиссному предложению, которое «общество и бизнес готовы будут воспринимать».

Марченко рассказал, что Украина будет вынуждена пересматривать бюджет, увеличить расходы сектора безопасности и обороны.

«У нас нет большего выбора. А с источниками, каким образом мы будем делать это, я, думаю, мы знаем компромисс и выйдем на приемлемый вариант, который обеспечит интересы как военных, так и работающей экономики», — рассказал Марченко.

Напомним, что международные доноры Украины будут воспринимать как важный сигнал прогресс в принятии налоговых изменений. В Международном валютном фонде считают нужным определенное повышение налогов в Украине.

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УНН По материалам:

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