Правительственный законопроект о повышении налогов изменили: поступлений будет в 4 раза меньше планируемого — Finance.ua

Правительственный законопроект о повышении налогов изменили: поступлений будет в 4 раза меньше планируемого Сегодня 16:01 — Казна и Политика

Правительственный законопроект о повышении налогов изменили: поступлений будет в 4 раза меньше планируемого

По результатам заседания рабочей группы по проработке законопроекта, касающегося повышения налогов, правительство отказалось почти от всех своих налоговых инициатив. Первоначальные 138,7 млрд грн, которые правительство хотело собрать до конца 2024 года, уменьшились до 30,1 млрд грн.

Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

«И это еще даже не второе чтение», — сообщил он.

Минфин согласовал следующие изменения в законопроекте:

повышение военного сбора будет ограничено налоговым периодом, в котором будет отменено военное положение;

военный сбор будет направляться через спецфонд исключительно на финансирование ВСУ;

налог на сверхприбыль банков убрали (категорическая позиция Минфина и НБУ);

несколько уточнили авансовый взнос с АЗС;

увеличение ставки налога на прибыль финучреждений повысим на будущее, а не на 2024 год, как предлагалось;

1% военный сбор для юрлиц по единому налогу третьей группы убрали.

Напомним, Гетманцев также сообщал , что Министерство финансов Украины снизило ожидания поступлений от законопроекта № 11 416-д о повышении налогов со 125 млрд грн до 57,8 млрд грн.

Ранее Кабинет министров одобрил и внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, который предлагает повысить налоги на общую сумму 140 миллиардов гривен до конца года.

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Он предусматривает, что дополнительные налоговые поступления от повышения акцизов на табак и горючее составят 16,9 млрд грн, еще 3,3 млрд грн должны поступить от введения акциза на сладкие напитки. Кроме того, запланировано повышение военного сбора и других поступлений на общую сумму 121,8 млрд грн. Впрочем, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что вместо повышения военного сбора депутаты могут предложить увеличение НДС.

В то же время, предлагается внести изменения в госбюджет на 2024 год, увеличив расходы на силы обороны и безопасности на 495,3 млрд грн.

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