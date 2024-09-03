Рада провалила голосование по увеличению налогов — Finance.ua

Рада провалила голосование по увеличению налогов Сегодня 14:41

Верховная Рада провалила голосование в первом чтении за законопроект по увеличению налогов, которые должны были привлечь 30 млрд гривен в бюджет.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, за соответствующее решение проголосовало только 224 нардепа, из необходимого минимума в 226 голосов.

Законопроект отправили на повторное первое чтение.

По словам главы Комитета по вопросам финансов Даниила Гетманцева, вероятность недофинансирования армии выросла кратно.

«Коллеги, не поддержавшие законопроект, согласны финансировать чужую армию вместо своей», — возмутился нардеп.

Справка Finance.ua:

Финансовый комитет рекомендовал сокращенный правительственный законопроект по повышению налогов к первому чтению в Верховной Раде.

В новой версии налогового законопроекта убрали некоторые пункты налогообложения и добавили новые — 50% налога на прибыль для банков на 2024 год и повышение его до 25% для небанковских финкомпаний.



Министерство финансов снизило ожидания поступлений от законопроекта № 11 416-д о повышении налогов со 125 млрд грн до 57,5 ​​млрд грн.



Также в правительственном законопроекте по повышению налогов снова отменили некоторые нормы: запланированный ресурс в 125 миллиардов гривен уменьшился в 4 раза — до 30 миллиардов.



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