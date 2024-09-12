Банковская система перешла на новую структуру капитала — Finance.ua

Банковская система перешла на новую структуру капитала Сегодня 09:30 — Казна и Политика

Банковская система перешла на новую структуру капитала

Банковская система Украины после перехода на новую структуру капитала продолжает сохранять практически двукратный запас капитала всех уровней, а полученные показатели капитала банков соответствуют тестовым расчетам Национального банка.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Так, по данным отчетности о выполнении банками нормативов на 1 сентября:

усредненный норматив достаточности регулятивного капитала банков составляет 16,2% при допустимом уровне с учетом переходных норм не менее 8,5%;

средние нормативы достаточности капитала первого уровня и основного капитала первого уровня — 15,7% при нормативном уровне не менее 7,5% и 5,625% соответственно.

Все банки выполняют минимальные требования достаточности основного капитала 1-го уровня, капитала 1-го уровня и регулятивного капитала. В то же время внесение изменений в структуру капитала вместе с предоставленным банкам переходным периодом существенно повысило способность банков в дальнейшем наращивать кредитование.

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«Доходность банков и дальше поддерживает их капитал, что позволяет безболезненно ввести требования к достаточности капитала в соответствии с нормами ЕС. Это, со своей стороны, является определяющим фактором для обеспечения выполнения банковской системой своей главной функции — кредитной поддержки экономики и восстановления страны, — отметила первый заместитель Председателя НБУ Екатерина Рожкова. — Для оценки достаточности капитала банков для покрытия неожиданных убытков в кризисных условиях в следующем году Национальный банк планирует провести новую оценку устойчивости банковской системы. До получения результатов этой оценки сохранение капитала банков в системе для обеспечения ее стабильности и возможности наращивать кредитование будет оставаться приоритетом».

Напомним, с 5 августа 2024 г. введены в действие обновленные требования Закона Украины «О банках и банковской деятельности», согласно которым банки перешли на трехуровневую структуру капитала и новые нормативы его достаточности. Согласно этим изменениям:

капитал делится на три составляющие вместо двух: основной капитал первого уровня, дополнительный капитал первого уровня и капитал второго уровня;

самая качественная составляющая капитала — основной капитал первого уровня, являющийся ближайшим соответствием основного капитала по предыдущей структуре, пополнилась ввиду возможности учитывать в этой новой составляющей капитала прибыли прошлых лет и текущего года (за исключением тех, которые банк планирует распределить через дивиденды, когда это будет возможно). До сих пор доходы банков в основном учитывались в добавочном капитале по предыдущей структуре. Следовательно, по сравнению с суммой основного капитала 178 млрд грн на 1 августа 2024 года размер основного капитала первого уровня составил уже 238 млрд грн на 1 сентября 2024 года;

регулятивный капитал банков ожидаемо снизился почти до 245 млрд грн. Основные факторы снижения — дополнительные вычеты из капитала активов (отложенные налоговые активы, переоценки, инвестиции и т. п. ) и запланированных дивидендов к выплате.

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