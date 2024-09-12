Банковская система перешла на новую структуру капитала — Finance.ua

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Банковская система перешла на новую структуру капитала

Казна и Политика
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Банковская система перешла на новую структуру капитала
Банковская система перешла на новую структуру капитала
Банковская система Украины после перехода на новую структуру капитала продолжает сохранять практически двукратный запас капитала всех уровней, а полученные показатели капитала банков соответствуют тестовым расчетам Национального банка.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Так, по данным отчетности о выполнении банками нормативов на 1 сентября:
  • усредненный норматив достаточности регулятивного капитала банков составляет 16,2% при допустимом уровне с учетом переходных норм не менее 8,5%;
  • средние нормативы достаточности капитала первого уровня и основного капитала первого уровня — 15,7% при нормативном уровне не менее 7,5% и 5,625% соответственно.
Все банки выполняют минимальные требования достаточности основного капитала 1-го уровня, капитала 1-го уровня и регулятивного капитала. В то же время внесение изменений в структуру капитала вместе с предоставленным банкам переходным периодом существенно повысило способность банков в дальнейшем наращивать кредитование.
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«Доходность банков и дальше поддерживает их капитал, что позволяет безболезненно ввести требования к достаточности капитала в соответствии с нормами ЕС. Это, со своей стороны, является определяющим фактором для обеспечения выполнения банковской системой своей главной функции — кредитной поддержки экономики и восстановления страны, — отметила первый заместитель Председателя НБУ Екатерина Рожкова. — Для оценки достаточности капитала банков для покрытия неожиданных убытков в кризисных условиях в следующем году Национальный банк планирует провести новую оценку устойчивости банковской системы. До получения результатов этой оценки сохранение капитала банков в системе для обеспечения ее стабильности и возможности наращивать кредитование будет оставаться приоритетом».
Напомним, с 5 августа 2024 г. введены в действие обновленные требования Закона Украины «О банках и банковской деятельности», согласно которым банки перешли на трехуровневую структуру капитала и новые нормативы его достаточности. Согласно этим изменениям:
  • капитал делится на три составляющие вместо двух: основной капитал первого уровня, дополнительный капитал первого уровня и капитал второго уровня;
  • самая качественная составляющая капитала — основной капитал первого уровня, являющийся ближайшим соответствием основного капитала по предыдущей структуре, пополнилась ввиду возможности учитывать в этой новой составляющей капитала прибыли прошлых лет и текущего года (за исключением тех, которые банк планирует распределить через дивиденды, когда это будет возможно). До сих пор доходы банков в основном учитывались в добавочном капитале по предыдущей структуре. Следовательно, по сравнению с суммой основного капитала 178 млрд грн на 1 августа 2024 года размер основного капитала первого уровня составил уже 238 млрд грн на 1 сентября 2024 года;
  • регулятивный капитал банков ожидаемо снизился почти до 245 млрд грн. Основные факторы снижения — дополнительные вычеты из капитала активов (отложенные налоговые активы, переоценки, инвестиции и т. п.) и запланированных дивидендов к выплате.
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По материалам:
Finance.ua
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