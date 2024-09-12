Банківська система перейшла на нову структуру капіталу — Finance.ua

Банківська система перейшла на нову структуру капіталу Вчора 09:30 — Казна та Політика

Банківська система перейшла на нову структуру капіталу

Банківська система України після переходу на нову структуру капіталу продовжує зберігати практично двократний запас капіталу всіх рівнів, а отримані показники капіталу банків відповідають тестовим розрахункам Національного банку.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Так, за даними звітності про виконання банками нормативів на 1 вересня:

усереднений норматив достатності регулятивного капіталу банків становить 16,2% за допустимого рівня з урахуванням перехідних норм не менше 8,5%;

середні нормативи достатності капіталу першого рівня та основного капіталу першого рівня — 15,7% за нормативного рівня не менше 7,5% та 5,625% відповідно.

Загалом усі банки виконують мінімальні вимоги достатності основного капіталу 1-го рівня, капіталу 1-го рівня та регулятивного капіталу. Водночас внесення змін до структури капіталу разом із наданим банкам перехідним періодом суттєво підвищили здатність банків надалі нарощувати кредитування.

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«Прибутковість банків і надалі підтримує їхній капітал, що дає змогу безболісно запровадити вимоги до достатності капіталу відповідно до норм ЄС. Це зі свого боку є визначальним фактором для забезпечення виконання банківською системою своєї головної функції — кредитної підтримки економіки та відновлення країни, — зазначила перший заступник Голови НБУ Катерина Рожкова. — Для оцінки достатності капіталу банків для покриття неочікуваних збитків у кризових умовах у наступному році Національний банк планує провести нову оцінку стійкості банківської системи. До отримання результатів цієї оцінки збереження капіталу банків в системі для забезпечення її стабільності та спроможності нарощувати кредитування залишатиметься пріоритетом».

Нагадаємо, з 5 серпня 2024 року введено в дію оновлені вимоги Закону України «Про банки і банківську діяльність», згідно з якими банки перейшли на трирівневу структуру капіталу та нові нормативи його достатності. Відповідно до цих змін:

капітал поділяється на три складові замість двох: основний капітал першого рівня, додатковий капітал першого рівня та капітал другого рівня;

найякісніша складова капіталу — основний капітал першого рівня, який є найближчим відповідником основного капіталу за попередньою структурою, поповнилася з огляду на можливість ураховувати в цій новій складовій капіталу прибутки минулих років та поточного року (за винятком тих, які банк планує розподілити через дивіденди, коли це буде можливо). Досі прибутки банків переважно враховувалися до додаткового капіталу за попередньою структурою. Отже, порівняно із сумою основного капіталу 178 млрд грн на 1 серпня 2024 року, розмір основного капіталу першого рівня становив уже 238 млрд грн на 1 вересня 2024 року;

регулятивний капітал банків очікувано знизився до майже 245 млрд грн. Основні фактори зниження — додаткові вирахування з капіталу активів (відстрочені податкові активи, переоцінки, інвестиції тощо) та запланованих дивідендів до виплати.

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