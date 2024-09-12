Голова НБУ розповів, що зараз відбувається з банківською системою України — Finance.ua

Голова НБУ розповів, що зараз відбувається з банківською системою України Вчора 15:05 — Казна та Політика

Голова НБУ розповів, що зараз відбувається з банківською системою України

Банківська система України залишається прибутковою, незважаючи на шок, який отримала одразу після російського вторгнення.

Про це в інтерв’ю NV заявив голова Нацбанку Андрій Пишний.

«Банківська система справді була прибутковою у 2023-му році та продовжує бути у 2024-му році, отримавши перед цим, у 2022-му році, шок і втрати, спричинені війною. Зараз банківська система працює на максимумах своєї операційної ефективності», — зазначив Пишний.

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Він також підкреслив, що це зростання ліквідності в банківській системі виникло на тлі війни й необхідності фінансувати дефіцит бюджету.

«Зростання ліквідності в системі Національний банк має відповідним чином абсорбувати, управляти цією ліквідністю так, щоб вона не створювала тиск на ціни і не підривала нашу макрофінансову і макроекономічну стабільність. Ми абсорбуємо ту ліквідність, яка на сьогоднішній день зайва і може тиснути на ціни. Інфляція у 2022 році сягнула майже 27%. У будь-якого інструментарію є ціна», — заявив Пишний.

Пишний також нагадав, що банки — єдина галузь, яка отримала підвищення ставки податку на прибуток із 18 до 25%, а торік сплатили до бюджету 50% від прибутку.

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«Це важливі речі. Бізнес почав адаптуватися. Банки стабілізували роботу, впоралися зі збитками і почали нарощувати кредитні апетити. Чи знаєте ви про те, що банківська система наростила чистий портфель кредитів бізнесу за останній рік на 20%? Зараз гривневий кредитний портфель більший за своїми обсягами, ніж до повномасштабного вторгнення. Відсоткова ставка кредитування в банках така сама, як була у 2019-му. Фінансова система за обсягом податків і зборів у першому кварталі 2024 року посіла перше місце. Це п’ята частина всіх податків і зборів, які збирає український бюджет. Ніколи такого не було. Сума податку на прибуток, яку було нараховано в банківській системі за перше півріччя, за своїми обсягами перевищує сумарно обсяг податку на прибуток, який сплатила банківська система у 2019, 2020 і 2021 роках», — заявив голова НБУ.

Пишний також підкреслив: «Протягом двох місяців банки погодили заявки на надання майже 6 млрд грн кредитів на розвиток децентралізації енергетики. Внутрішній борговий ринок — це одне з ключових джерел, за рахунок яких держава фінансує дефіцит бюджету».

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