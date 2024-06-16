В НБУ сообщили, что украинцы отдают предпочтение безналичным операциям с платежными картами (инфографика) — Finance.ua
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В НБУ сообщили, что украинцы отдают предпочтение безналичным операциям с платежными картами (инфографика)

Финтех и Карты
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В НБУ сообщили, что украинцы отдают предпочтение безналичным операциям с платежными картами (инфографика)
В НБУ сообщили, что украинцы отдают предпочтение безналичным операциям с платежными картами (инфографика)
Безналичные расчеты среди украинцев остаются на высоком уровне и продолжают расти. В первом квартале этого года 94 из 100 операций с платежными картами осуществлялись безналично.
Об этом сообщили в Национальном банке Украины.
Количество операций (безналичных и по получению наличных) с использованием платежных карт в Украине и за ее пределами составило 1 950,9 млн шт., а их сумма — 1 489,7 млрд грн.
В НБУ сообщили, что украинцы отдают предпочтение безналичным операциям с платежными картами (инфографика)
Из них безналичными были 1 837,6 млн операций на общую сумму 960,9 млрд грн.
Доля безналичных операций по сумме находилась на уровне 64,5% в общей сумме операций с платежными картами, по количеству — 94,2% (в 2023 году — 64,8% и 93,5% соответственно).
В НБУ сообщили, что украинцы отдают предпочтение безналичным операциям с платежными картами (инфографика)

Выросло количество pos-терминалов

Количество активных pos-терминалов в торговой и сервисной сетях в марте по сравнению с январем выросло на 3,5% (до 464,8 тыс. шт.), а количество пунктов продаж и предоставления услуг, принимающих платежные карты, — на 2,7% (до 473,9 тыс. шт.).
С начала года общее количество эмитированных платежных карт в Украине выросло на 1% и по итогам I квартала достигло 117,3 млн шт. Количество бесконтактных карт выросло на 3%. В общей сложности 59,5% активных платежных карт — бесконтактные.
Сумма бесконтактных сделок составила 403,0 млрд грн (в I квартале 2023 года — 307,4 млрд грн).

Финансовые операции в торговых сетях в 2024 году

НБУ отмечает рост платежной инфраструктуры и количества карт. В отчетном периоде средняя сумма одной сделки составляла:
  • в торговой сети — 327 грн (в I квартале прошлого года — 344 грн),
  • по переводу с карты на карту — 1 931 грн (2 133 грн),
  • по оплате товаров и услуг в сети интернет — 541 грн (460 грн).
Напомним, Национальный банк планирует ограничить объем переводов с одной карты суммой в 100 тысяч гривен и количеством в 30 в месяц. Но банки могут поднимать этот лимит.
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По материалам:
Finance.ua
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