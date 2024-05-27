У НБУ зробили важливе уточнення щодо лімітів для переказів з картки на картку — Finance.ua

У НБУ зробили важливе уточнення щодо лімітів для переказів з картки на картку Сьогодні 09:30 — Фінтех і Картки

У НБУ зробили важливе уточнення щодо лімітів для переказів з картки на картку

Національний банк планує обмежити обсяг переказів з однієї картки сумою в 100 тисяч гривень та кількістю у 30 на місяць. Але банки можуть підіймати цей ліміт.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час телемарафону, повідомляє РБК-Україна.

Як повідомив Пишний, НБУ проаналізував сім найбільших банків, які охоплюють 91% усієї емісії карток.

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«За результатами аналізу, ті обмеження, які НБУ вбачає за доцільне обговорити, передбачають щомісячні обмеження до 30 переказів, це не торкнеться 98% українців. Наступне обмеження, яке ми пропонуємо — обмежити загальну суму до 100 тисяч на місяць. Таке обмеження не торкнеться 95% українців», — сказав він.

За його словами у разі потреби цей ліміт можна збільшити.

«Якщо є можливість обґрунтувати перед банком за рахунок того, що є відповідні доходи, ваш профіль, як клієнта банку, дає можливість і вимагає здійснювати більшу кількість переказів, банк в рамках вашої взаємодії, а вони повинні знати свого клієнта, може розглянути вашу заяву і підняти ці ліміти», — пояснив голова НБУ.

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Пишний також розповів, що будуть обмежуватися виключно вихідні операції, а «все що працюватиме на зарахування на картки обмеженню не підлягає».

Крім того, жодні операції з застосуванням IBAN обмежуватися не будуть ні по кількості, ні по сумі.

Пишний пояснив запровадження лімітів небезпечним зростання використання карткових рахунків для проведення транзитних операцій з метою легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом.

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«Ми побачили, що українці надають свої картки в оренду. Ви віддаєте свою картку в оренду злочинцям і за вашою карткою відбуваються розрахунки, а ви насправді не маєте до того жодного відношення», — додав Пишний.

Нагадаємо, 23 травня заступник голови НБУ Дмитро Олійник заявив , що Національний банк України запровадить обмеження на переказ коштів з картки на картку 30 операціями на місяць. Це стосуватиметься лише вихідних переказів, приймати можна буде необмежену кількість переказів.

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